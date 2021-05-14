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Председатель КС: предложено ограничить законодательную функцию президента

14.05.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова председателя Конституционного суда Петра Миклашевича во время заседания Конституционной комиссии.

«В целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона», — сказал Петр Миклашевич.

Сегодня Конституционная комиссия рассматривает предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента.

 
 
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В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова председателя...
 
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