|
Председатель КС: предложено ограничить законодательную функцию президента
Источник материала: Onliner
В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов. Об этом
«В целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона», — сказал Петр Миклашевич.
Сегодня Конституционная комиссия рассматривает предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова председателя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)