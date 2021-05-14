|
Лукашенко продлил срок действия некоторых документов на полгода. Вот список
Источник материала: Onliner
Вчера Александр Лукашенко подписал указ №187, которым продлил срок действия с 11 мая по 10 ноября некоторых документов и справок для физических и юридических лиц на 6 месяцев из-за эпидемиологической ситуации в стране. Данная информация размещена на сайте
Однако такое продление возможно только один раз, например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.
Перечень документов, срок действия которых будет увеличен автоматически, определен
Вот некоторые справки и документы, которыми можно будет пользоваться на полгода дольше:
Для юридических лиц и ИП определена 161 процедура. Подробный список можно просмотреть
Данные меры вводятся, чтоб сократить количество посещений государственных органов и организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)