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Лукашенко продлил срок действия некоторых документов на полгода. Вот список

14.05.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера Александр Лукашенко подписал указ №187, которым продлил срок действия с 11 мая по 10 ноября некоторых документов и справок для физических и юридических лиц на 6 месяцев из-за эпидемиологической ситуации в стране. Данная информация размещена на сайте president.gov.by.

Однако такое продление возможно только один раз, например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.

Перечень документов, срок действия которых будет увеличен автоматически, определен постановлением Совета министров №687. В списке административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, — 190 позиций.

Вот некоторые справки и документы, которыми можно будет пользоваться на полгода дольше:

  • медицинские справки о состоянии здоровья;
  • справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
  • удостоверение инвалида;
  • паспорт;
  • вид на жительство;
  • пропуск на право пребывания в пограничной полосе;
  • водительское удостоверение.

Для юридических лиц и ИП определена 161 процедура. Подробный список можно просмотреть здесь. Как сказано в документе, продление срока действия справок не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

Данные меры вводятся, чтоб сократить количество посещений государственных органов и организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

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Вчера Александр Лукашенко подписал указ №187, которым продлил срок действия с 11 мая по 10 ноября некоторых документов и справок для физических и юридических лиц на 6...
 
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