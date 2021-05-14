Лукашенко продлил срок действия некоторых документов на полгода. Вот список

Источник материала: Onliner

Вчера Александр Лукашенко подписал указ №187, которым продлил срок действия с 11 мая по 10 ноября некоторых документов и справок для физических и юридических лиц на 6 месяцев из-за эпидемиологической ситуации в стране. Данная информация размещена на сайте president.gov.by .

Однако такое продление возможно только один раз, например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.

Перечень документов, срок действия которых будет увеличен автоматически, определен постановлением Совета министров №687 . В списке административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, — 190 позиций.

Вот некоторые справки и документы, которыми можно будет пользоваться на полгода дольше:

медицинские справки о состоянии здоровья;

справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

удостоверение инвалида;

паспорт;

вид на жительство;

пропуск на право пребывания в пограничной полосе;

водительское удостоверение.

Для юридических лиц и ИП определена 161 процедура. Подробный список можно просмотреть здесь . Как сказано в документе, продление срока действия справок не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

Данные меры вводятся, чтоб сократить количество посещений государственных органов и организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки.