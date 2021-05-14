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Убита даже редкая шилохвость. Итальянец в соцсетях похвастался охотой в Беларуси

14.05.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Весенняя охота на птиц много где в Европе почти полностью запрещена или существенно ограничена. В Беларуси двухмесячный сезон весенней охоты на водно-болотных птиц закончился 9 мая, поэтому сюда ехали из-за рубежа любители охотничьего туризма. В одном из таких визитов «Ахова птушак Бацькаўшчыны» заметила браконьерство — оказалась убита краснокнижная шилохвость.

Итальянец Франк Романо в соцсетях поделился впечатлениями от охоты на Припяти в Турове, а заодно снимками трофеев.





«Ахова птушак Бацькаўшчыны» обращает внимание, что в Беларуси нет лимитов по количеству добычи птиц из охотничьего списка, нужно лишь заплатить за каждую убитую особь по 15 евро. Можно стрелять практически всех птиц.

Убита даже редкая шилохвость. Итальянец в соцсетях похвастался охотой в Беларуси

— Поэтому охотники, которым важно настрелять как можно больше, чтобы было чем похвастаться в социальных сетях и на форумах, обычно не обращают особого внимания на то, кто там летит — разрешенный для охоты вид или нет. Да и виды птиц многие не могут определить правильно. Неудивительно, что итальянец сам разместил доказательство своего браконьерства. На одном из фото — самец краснокнижной шилохвости, — рассказали в АПБ.

Убита даже редкая шилохвость. Итальянец в соцсетях похвастался охотой в Беларуси

Франк Романо уже уехал из Беларуси. Но у него пятилетний контракт на охоту здесь, так что вернется. «Ахова птушак Бацькаўшчыны» будет обращаться в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, чтобы птицы, добытые в таких турах, проверялись более внимательно. Браконьерам нечего тут делать, считают в АПБ.

 
 
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Весенняя охота на птиц много где в Европе почти полностью запрещена или существенно ограничена. В Беларуси двухмесячный сезон весенней охоты на водно-болотных...
 
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