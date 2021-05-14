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Фото: zr.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для Lada Vesta и XRAY сделали цифровые приборы в духе ВАЗ-2101 Для компании это не первый опыт работы с брендом Lada.

Владельцам автомобилей Lada Vesta и XRAY стала доступна цифровая комбинация приборов — электронный скин, дизайн которого детально воспроизводит приборную панель автомобиля ВАЗ-2101 Жигули. Такая «преемственность» выглядит очень необычно, и в разработавшей новинку компании CMGAISD надеются, что это придется по вкусу поклонникам отечественной марки.Для компании это не первый опыт работы с брендом Lada: первый вариант цифровых приборов для Весты они запустили в продажу еще в сентябре 2020 года. Что касается новой приборки, ее функционал впечатляет: в ней не только воссозданы все имевшиеся в классических Жигулях детали, но некоторые из них прошли апгрейд, а также появился целый ряд новых функций, свойственных новым вазовским моделям — Vesta и XRAY.Сейчас уже выпущена вторая партия таких приборных панелей (тираж компания-разработчик не уточняет), оснащенных FHD-дисплеем. Авторы проекта утверждают, что тесты проводились с привлечением реальных пользователей и окончились успешно.Цифровой скин содержит следующие приборы и индикаторы: аутентичные спидометр, одометр и контрольные «лампы», цифровая индикация оборотов (с визуальным оповещением превышения оборотов красной зоны, их можно настраивать), суточный пробег (сбрасывается кнопками на подрулевом переключателе), индикация остатка топлива (цвет пиктограммы постепенно меняется), запас хода, напряжение бортсети, температура двигателя, передача в КП, открытые двери, температура за бортом, круиз-контроль/лимитер, положение руля, часы.Также есть режимы день/ночь, а при включении габаритов яркость меняется автоматически, причем шкалы и одометр «подсвечиваются», как в оригинальных приборах ВАЗ-2101. Этот скин вместе с дисплеем и остальным «железом» можно заказать отдельно, а можно использовать и вместе с предыдущими разработками компании, листая скины кнопками на рулевом переключателе.