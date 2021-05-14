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Эти знаки Зодиака часто раздражают всех своим характером

14.05.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака часто раздражают всех своим характером
Иллюстративное фото
У каждого знака зодиака есть определённые свойства характера, которые раздражают окружающих. У одних – это упрямство, у других – занудство, а у третьих – неконтролируемая ярость. Бороться с этими особенностями характера невероятно трудно, но, при желании самих знаков зодиака, возможно всё.

Рыбы


Люди этого знака общительны, доброжелательны, всегда готовы дать бесплатно дельный совет. Но впечатление от общения с Рыбами, может подпортить их рассеянность, инфантилизм, чрезмерная чувствительность и ненадежность. Они часто переживают по самому пустяковому поводу, внося нервозность в отношения. Окружающих раздражают их постоянные жалобы и нытье.

Водолей


Невероятно раздражает окружающих полное отсутствие такта у представителей этого знака. Несмотря на их дружелюбие, добродушность и отзывчивость, Водолеям доставляет удовольствие делать другим, во всеуслышание, неприятные замечания, отпускать обидные шуточки. Но сами они, очень бурно реагируют на любую критику в свой адрес, мгновенно обижаясь.

Лев


Представители этого знака очень эгоистичны и заносчивы. Они царственно позволяют общаться с собой, часто навязывая другим свою точку зрения. Тех, кто не согласен с их мнением, и не желают признавать в них лидера, Львы, автоматически заносят в реестр врагов. А еще, очень часто, Львы любят рассказывать плоские анекдоты, ожидая взрывов смеха, что также невероятно раздражает.

Близнецы


Чрезвычайно болтливые и эмоциональные Близнецы раздражают других своим непомерным эгоизмом; нежеланием слушать и воспринимать никого, кроме себя; неумением хранить чужие тайны. А еще, люди этого знака обладают сомнительным талантом – из ничего они могут раздуть огромную сплетню и пустить её в люди. Обещанием Близнецов верить нельзя, как бы ни было, они сделают только так, как им выгодно.

Дева


Педантичные Девы очень любят поговорить. Причём, рассказывают обо всём в мельчайших подробностях, наводя скуку на собеседника. Относясь к себе критично, они также требовательны и к другим. Окружающих раздражает их гипертрофированная любовь к порядку, желание руководить, критиковать и советовать без нужды. За эти свои качества, Девы заслужили репутацию зануд и тиранов.

Овен


Окружающие не любят Овнов за их чрезмерную эмоциональность, легко переходящую в ярость. Кроме этого, они беспардонны, очень любят устраивать скандалы на пустом месте. В пылу ссоры, они не сдерживают себя – в ход идут как слова, так и кулаки. Овны всегда поступают так, как им хочется, невзирая на последствия. Они любят руководить, но слушать и слышать других людей – не хотят и не умеют. От них всегда можно ожидать любой подлости исподтишка, ножа в спину.
 
 
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Окружающие не любят Овнов за их чрезмерную эмоциональность.
 
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