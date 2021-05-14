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Рыбы

Водолей

Лев

Близнецы

Дева

Овен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти знаки Зодиака часто раздражают всех своим характером Окружающие не любят Овнов за их чрезмерную эмоциональность.

Люди этого знака общительны, доброжелательны, всегда готовы дать бесплатно дельный совет. Но впечатление от общения с Рыбами, может подпортить их рассеянность, инфантилизм, чрезмерная чувствительность и ненадежность. Они часто переживают по самому пустяковому поводу, внося нервозность в отношения. Окружающих раздражают их постоянные жалобы и нытье.Невероятно раздражает окружающих полное отсутствие такта у представителей этого знака. Несмотря на их дружелюбие, добродушность и отзывчивость, Водолеям доставляет удовольствие делать другим, во всеуслышание, неприятные замечания, отпускать обидные шуточки. Но сами они, очень бурно реагируют на любую критику в свой адрес, мгновенно обижаясь.Представители этого знака очень эгоистичны и заносчивы. Они царственно позволяют общаться с собой, часто навязывая другим свою точку зрения. Тех, кто не согласен с их мнением, и не желают признавать в них лидера, Львы, автоматически заносят в реестр врагов. А еще, очень часто, Львы любят рассказывать плоские анекдоты, ожидая взрывов смеха, что также невероятно раздражает.Чрезвычайно болтливые и эмоциональные Близнецы раздражают других своим непомерным эгоизмом; нежеланием слушать и воспринимать никого, кроме себя; неумением хранить чужие тайны. А еще, люди этого знака обладают сомнительным талантом – из ничего они могут раздуть огромную сплетню и пустить её в люди. Обещанием Близнецов верить нельзя, как бы ни было, они сделают только так, как им выгодно.Педантичные Девы очень любят поговорить. Причём, рассказывают обо всём в мельчайших подробностях, наводя скуку на собеседника. Относясь к себе критично, они также требовательны и к другим. Окружающих раздражает их гипертрофированная любовь к порядку, желание руководить, критиковать и советовать без нужды. За эти свои качества, Девы заслужили репутацию зануд и тиранов.Окружающие не любят Овнов за их чрезмерную эмоциональность, легко переходящую в ярость. Кроме этого, они беспардонны, очень любят устраивать скандалы на пустом месте. В пылу ссоры, они не сдерживают себя – в ход идут как слова, так и кулаки. Овны всегда поступают так, как им хочется, невзирая на последствия. Они любят руководить, но слушать и слышать других людей – не хотят и не умеют. От них всегда можно ожидать любой подлости исподтишка, ножа в спину.