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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завещание Лукашенко Достаточно проследить судьбу декретов, подписанных Александром Григорьевичем за последние 10 лет.

Честно говоря, не до конца понятно возбуждение вокруг последнего декрета, уже прозванного в народе «завещанием Лукашенко». Аналитики почти месяц (с момента анонса «принципиального решения» и до его подписания) гадают, что стоит за этим декретом и чем он грозит обернуться? Но стоит ли настолько близко принимать к сердцу то, что, как появилось одним росчерком пера, так же может и исчезнуть, если обстоятельства вдруг изменятся.Достаточно проследить судьбу декретов, подписанных Александром Григорьевичем за последние 10 лет.На сайте правителя в разделе «Декреты» имеется аж 33 пункта. Декреты Лукашенко там складируются с 2010 года. И знаете что? Из этих 33 только 14 непосредственно сами декреты, все остальное — это декреты «о внесении изменений в декреты».Сразу даже трудно понять, остался ли хоть один такой документ без изменений? Будем все же думать, что на сайте они представлены не все и какой-то уцелел в своем первозданном виде.А что, разве мало мы знаем примеров, когда такие «принципиальные и судьбоносные» декреты вдруг перелицовывались на ходу, превращаясь в прямо противоположные? Вспомнить хотя бы декрет о «тунеядстве», подписанный в 2015 году и всколыхнувший всю Беларусь. И вот уже в 2018 году мы имеем «Декрет №1 об изменении Декрета №3» — был Декрет «О предупреждении социального иждивенчества», а стал «О содействии занятости населения».Или взять такой прорывной и судьбоносный Декрет «О развитии цифровой экономики». Долго ли айтишники пользовались льготами, которые им обещали аж до 2049 года? Пришли голодные времена — и хозяин страны решил, что подоходный налог по пониженной ставке — это в нынешней ситуации непозволительная роскошь.Поэтому незачем убиваться по поводу всех этих декретов и посыпать голову пеплом, рисуя в голове картины, как «хунта» после смерти хозяина устроит тут вальпургиеву ночь и отдаст страну на растерзание Москве. Поверьте, даже они понимают ничтожность своего положения, что «до», что «после», и лучше нашего знают, что автор всех этих декретов — хозяин своего слова: сам слово дал — сам обратно взял.Так что даже не стоит загадывать, что будет «после». Тут и сейчас-то мало что работает.А то, что от нас зависело, мы в этой связи уже сделали. Кое-кто вдруг неожиданно осознал, что не вечен, и это прозрение — лучший результат.