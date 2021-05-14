«Изгибаясь буквой S, изображают счастье в бикини». Бывшая жена Валерия Меладзе высмеяла Джанабаеву?

Источник материала: Tut.by

Бывшая супруга 55-летнего певца Валерия Меладзе Ирина в своем инстаграме резко высказалась в адрес зрелых женщин, которые публикуют откровенные фото в сети, на пост обратило внимание издание cosmo.ru .

«Новые кумиры — „девицы“ среднего и старшего возраста 40+ с миллионами подписчиков, которые „продают“ свое туловище как товар. Изгибаясь буквой S на все лады, изображают счастье в бикини… В тренде глупость… Что не пост, то ягодицы. Почему? Потому что глубоко внутри сидит неуверенность и заниженная самооценка. Максимум, чего она стоит внутри самой себя, — это внешность. Больше ей предложить миру нечего. Женщина, лишенная стыда и интеллекта, делает ставку на телесность, предлагая себя через туловище, хорошо причесанное и напомаженное. Потом она так же агрессивно доказывает: „Я не такая“, но это потом», — написала Ирина.

Подписчики поддержали Ирину в комментариях, некоторые связали публикацию с нынешней супругой Валерия Меладзе 42-летней Альбиной Джанабаевой. Альбина любит фотографироваться в пикантных нарядах. «Прекрасно выглядите», «Вы красавица, очень женственная», «Альбину Джанабаеву троллите?», «Вы правы, к сожалению», «Часто так, но не всё плохо. Есть много достойных, настоящих леди», «Намек на Альбину? Певице есть что показать и чем похвастать!», «Это было всегда. Но подобное тянется к подобному», — высказываются подписчики.

Но Джанабаева не обращает внимания на критику, гордится своей фигурой после рождения троих детей и смело отвечает хейтерам: «Мне не стыдно выложить свои фото 2007-го и 2020-го и не думать о том, что скажут. Муж говорит «Красавица моя» до сих пор… Сын басом: «Мам, ты крутая».