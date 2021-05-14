Рассматривают «дело студентов»: пришли более ста человек, начались задержания

Источник материала: Салiдарнасць

14 мая суд Советского района Минска начинает рассматривать «дело студентов», которых задержали в ноябре 2020-го и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает TUT.BY .

Всего 12 обвиняемых: десять студентов разных минских вузов, выпускница меда и преподавательница БГУИР. Уже больше шести месяцев они находятся в СИЗО. К началу первого заседания к зданию суда пришли более ста человек, но внутрь удалось попасть не всем. За дверью оказались журналисты независимых СМИ и даже некоторые родственники обвиняемых. Толпу, которая собралась снаружи, попросили разойтись, начались задержания.













Дело студентов рассматривает суд Советского района Минска — в здании Дома правосудия на Семашко, 33. Когда студентов задержали, была поздняя осень, сейчас — глубокая весна. Ее они встречают, находясь в СИЗО, и видят сквозь решетку прогулочного дворика.

К Дому правосудия, где будет проходить процесс, друзья и родственники обвиняемых стали приходить сильно заранее — к 9.30. К этому времени на парковке у здания суда уже стоят тонированный микроавтобус, милицейская «джили», а на заднем дворе — два желтых автобуса с плотно завешенными окнами.

Виталий Будько — отец задержанной Каси из БГПУ — тоже уже здесь. За эти полгода он ни разу не видел дочь: на единственное свидание с ней смогли попасть только мама и бабушка девушки. Увидит ли он дочку сегодня? Тоже не уверен: как ему объяснили, для слушателей в зале предусмотрено всего 20 мест, а обвиняемых — 12, и у каждого не по одному родственнику.

Молодые люди, которые пришли поддержать студентов, собираются на крыльце Дома правосудия, проходят внутрь, но быстро выходят.

— Сказали, что в зале мало мест, поэтому сначала будут пускать только родственников. Спросили, можем ли мы хотя бы под дверями постоять? Ответили, что нет, потому что «ковид». И это сказал человек без маски, — возмущаются молодые люди и остаются стоять на крыльце.

К 9.40 у здания собралось уже несколько десятков человек. В самом здании дежурит охрана и сотрудники в штатском. На улице также дежурят сотрудники милиции.













Первыми в зал пропускают адвокатов, затем — по два родственника каждого обвиняемого, объявила помощница председателя суда Советского района. Журналистов и просто слушателей допустят только в том случае, если в зале останутся свободные места.

После 10.15 в зал стали заводить обвиняемых. Чем меньше времени остается до встречи с ними, тем больше волнуются их родные.

— Почему я только метр шестьдесят восемь! — говорит девушка, которая пытается подпрыгнуть и увидеть сквозь стеклянную дверь и решетку вдалеке, как в зал заводят обвиняемых.

У многих, кто стоит в коридоре, на глазах слезы, кто-то превентивно достает успокаивающие таблетки.

— У кого косички? А с распущенными волосами — это кто? — пытаются опознать своих детей родители.

В 10.25 стали пропускать близких родственников, в руках у многих — не только паспорта, но и свидетельства о рождении их детей.

Заседание назначено на 10.30. Процесс ведет судья Марина Федорова. Ни пишущих журналистов, ни фотографов, которым не нужно место в зале, на заседание не пустили. Даже некоторым родственникам места не нашлось.

— К сожалению, мест нет, — объявила помощница судьи.

— Пропустите хотя бы бабушку, — сказала женщина с красными от слез глазами.

— Мест нет, — твердо ответила представительница суда.

— Я постою. Бабушки крепкие, сильные.

В коридоре остались стоять некоторые из родственников обвиняемых, а также журналисты. На этом двери зала заседания закрылись, хотя этот процесс открытый. Бабушка, которую внутрь не пустили, разрыдалась.

— Пожалуйста, не снимайте, — пытаясь ее успокоить, сказала дочка.

На улице остаются стоять более ста человек, которые пришли поддержать обвиняемых. Вышел милиционер и озвучил просьбу разойтись, но люди сказали, что будут стоять до конца заседания.

Те, кто пришел поддержать студентов, не торопились расходиться. Процесс ускорили сотрудники милиции, которые объявили в мегафон, что «запуск в зал судебного заседания прекращен, просьба разойтись». Спустя несколько минут из «характерного» микроавтобуса вышли сотрудники ОМОНа и попросили не создавать толпу.

Люди медленно стали расходиться. Тех, кто делал это неторопливым шагом, остановили сотрудники ОМОНа и провели в микроавтобус. По нашей информации, в микроавтобус завели минимум пять человек.

Среди задержанных — экс-председатель Объединенной Гражданской Партии Анатолий Лебедько. Как нам рассказали читатели, его остановили люди в штатском, когда он уже собирался уходить.

Что произошло?

12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов, преподавательнице БГУИР и выпускнице медуниверситета пришли из КГБ. Дома у всех прошли обыски, после их увезли в Комитет госбезопасности. Спустя две недели задержали еще одну студентку.

Позже им предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Наказание по этой статье предусматривает штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

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