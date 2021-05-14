Владимир Некляев: «Диктатура этого не выдержит, они зря упираются»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты – о встрече с Тихановской и том, когда все закончится.

— Выборы 2020 года стали политическим поражением, но моральным подъемом, — считает Владимир Некляев.

В эфире канала «Жизнь-малина» он рассказал о том, что думает о происходящем и как ездил к Тихановской в Вильнюс.





Фото Радыё Свабода

— Я тоже был впечатлен и счастлив от того, что все, что я видел на улицах и площадях, происходило реально. Я очень благодарен всем людям, которые на это пошли и сделали это. Состоялась революция сознания. Сознание изменилось не только у тех, кто вышел с бело-красно-белыми флагами, но и у тех, кто стоял напротив них. Они просто не могут сейчас это показать, но это так. И этот процесс уже необратим.

То, что сейчас они упираются, только тормозит и создает проблемы. Но изменить это движение или перенаправить его в обратную сторону уже невозможно. Его можно сечь, уничтожать кого-то персонально, но саму тенденцию становления европейского белорусского достойного государства изменить уже невозможно, — считает общественно-политический деятель.

Он уверен, что протестный потенциал в Беларуси остался, и предположил, что может произойти в ближайшем будущем.

— Диктатура этого не выдержит, они зря упираются. Я хотел бы, чтобы все закончилось в этом году, но я не вижу того, что может случиться в ближайшем будущем, чтобы саккумулироваць этот взрыв. Должен появиться детонатор. Обычно в таких ситуациях, в первую очередь, срабатывают экономические детонаторы. Допустим, нечего есть, как это было в 1991 году, когда вышли рабочие.

Но при таком отношении России, как сейчас, я не думаю, что сможет возникнуть ситуация, когда рабочим могут не дать зарплату. Значит, должно произойти что-то другое, и я чувствую интуитивно, что что-то случится.

Думаю, в следующем году, когда они захотят узаконить свои отношения с Россией, таким детонатором может стать референдум по Конституции, то, что они могут туда вписать. Сейчас по Конституции Беларусь не может входить ни в какие государства. Возможно, они хотят изменить эту статью, чтобы, согласно Конституции, мы могли заключить такое соглашение с Россией и объединиться.

Конечно, на данном этапе Лукашенко это не нужно. Когда-то он был готов сдать Беларусь. А теперь это его «крепость», — сказал экс-кандидат в президенты.

Владимир Некляев рассказал о том, как познакомился со Светланой Тихановской.

— Это было в Вильнюсе. Тогда, как я считал, была возможность Тихановской более мощно обозначиться как национальному лидеру. И я приехал уговорить ее заявить о себе как об избранном президенте Республики Беларусь и призвать людей к борьбе с теми, кто захватил власть силой.

Но я увидел, что она к такому решению тогда не была готова. Я понимал, что происходит с этой женщиной, что ее муж в заложниках. И я видел, что она еще не осознает, какая ответственность легла на ее плечи.

Я ей рассказал, как в 2010 году перед моей женой стоял выбор, ее пугали, если она будет проявлять какую-то активность, когда меня уже забрали из реанимации в тюрьму, то станет еще хуже, и мужа не увидит, и саму посадят. И она поняла, что если будет осторожничать, то именно так и будет, и приняла решение двигаться вперед и сражаться.

Я сказал Светлане Тихановской, если вы хотите защитить свою семью, и мужа, и детей, надо двигаться вперед, доказывая всем, что вы — реальная сила, вы — новоизбранный президент Беларуси.

Она как бы соглашалась, но… Когда мы прощались, я не увидел в ее красивых глазах того огня, который хотел в них распалить, но искорка мелькнула. И я подумал, что она может разгореться.

Время показало, что Светлана Тихановская не так уж случайно оказалась на этом месте по велению судьбы. Потому что та скорость, с которой она набирает уверенность, политический опыт, меня, как человека, который знает, сколько для этого необходимо времени, очень впечатляет. Она молодец все-таки! — подчеркнул Некляев.