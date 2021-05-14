«Рутину машинам, а человеку — важное». Рассказываем, в каких компаниях вам хотелось бы работать

Источник материала: ProBusiness



Денис Денисов. Фото: личный архив

Многие компании называют себя технологичными, чтобы привлечь внимание и инвестиции. Но для этого недостаточно держать несколько программистов в штате. Что такое «технологичная компания» на самом деле? И как ею стать? Поговорили с бизнес-аналитиком, основателем экспертной группы Octopance , преподавателем Финансового университета при Правительстве России Денисом Денисовым.

Какие компании могут считаться технологичными?

— Технологичная компания — это многогранный термин. К ним относятся как сами производители (разработчики) технологий, так и компании, которые активно используют современные решения в работе или помогают в их распространении и внедрении в других организациях.

То есть к технологичным компаниям относятся:

1. Корпорации-гиганты. Это почти все компании, регулярно мелькающие в новостях: Apple, Google, Tesla, Facebook, Amazon и др. Их также можно назвать «новаторами». Это поставщики основных продуктов, сервисов и услуг, которые используются миллионами других компаний.



Фото: tk. media

Они тратят огромные деньги на разработку инноваций, порой даже не осознавая, что в ближайшие десятилетия технология не сможет распространиться. Работают на будущее. Такие инновационные проекты не может позволить себе мелкая компания. Речь может идти о вложениях вплоть до 30% от выручки. Корпорации ориентируются на анализ огромных объемов данных о пользователях. Они знают, какую одежду мы купим в следующем сезоне, как и в каком формате будем общаться, куда будем ходить и т.д. И на основе таких «знаний» создаются десятки сервисов и продуктов, которые эксплуатируются миллионами людей. Корпорации создают вокруг себя экосистемы, в которые попадает каждый.

2. ИТ-компании (в широком понимании). Это компании и стартапы, которые сосредоточены на разработке и производстве технологических продуктов или услуг. Это цифровые и электронные средства — ПО, интернет-услуги, автоматизированные сервисы, электронная коммерция, мобильные приложения и т.д.

Такие компании стараются формировать совместные технологические центры. Самый известный пример — Кремниевая Долина. Но подобные «собрания» топовых технологичных компаний есть по всему миру. Это в том числе белорусский ПВТ, российский «Сколково», украинский UNIT.City.

3. Современные компании. К технологическим компаниям можно отнести также практически всех лидеров рынка. Это те компании, судьба которых нам интересна, потому что мы регулярно сталкиваемся с обслуживанием у них или с их сервисами. Например, в России это могут быть «Яндекс», «Сбер», Mail.Ru Group, Wildberries. В Беларуси — это А1, Kufar, Onliner, 21vek и др.

Ключевой показатель технологичных компаний — готовность инвестировать в технологии. Причем не важно, это вложение в разработку собственных сервисов и продуктов или во внедрение уже разработанных кем-то другим. Основная задача таких компаний — давать пользователю оптимальный сервис.



Фото: tut.by

Я бы также разделил термин «технологические компании» на подгруппы:

Крупные (или новаторы) — разрабатывают и внедряют новые технологии (от производства одежды до финтеха, телекома и банков)

Средние — разрабатывают и внедряют отдельные сервисы и продукты для удобства пользователей

Малые (или стартапы) — разрабатывают или дорабатывают отдельные продукты и услуги в сфере технологий.

А как же остальные? Почему не любой бизнес может называться технологичным?

Часто бизнесу на руку назваться технологичной компанией. Ведь это ключевой тренд на рынке. Так организация рассчитывает увеличить рост капитализации, стать привлекательнее в глазах инвесторов.

Но чтобы называться технологичной компанией, недостаточно вести страничку в Facebook или держать несколько инженеров-программистов в штате. Некоторые компании, чтобы подтвердить свою технологичность хоть чем-то, начинают создавать свои смарт-контракты, выпускать токены и т.д. Таким образом они привлекают внимание потенциально заинтересованных лиц, но не становятся в полной мере технологичными.

Конечно, сегодня любому бизнесу нужно прокачивать степень внедрения технологий в свои процессы — внедрять автоматизированные системы, CRM, использовать «облачные» сервисы, организовывать защиту данных и т.д. Но такая прокачка не делает компанию технологичной. Просто характеризует ее как держащую руку на пульсе или «адаптивную».

В каких сферах больше всего технологичных компаний?

Есть сферы, которые востребованы всегда, и развитие в них будет идти непрерывно. Например, люди все так же будет нуждаться в еде, здоровье, одежде, развлечениях. А значит, технологичные компании будут возникать в этих индустриях постоянно.

Всегда будут актуальны компании, которые делают что-то для сферы досуга и комфорта жизни. У людей сегодня хроническая нехватка времени, есть потребность в качественном и быстром сервисе.



Фото: личный архив

Еще бы выделил три наиболее активно развивающиеся сферы:

1. Телеком. Любой бизнес и люди — коммуницируют. Поэтому развиваются технологии для связи, общения, деловой коммуникации. Причем в пандемию потребность именно в таких сервисах и технологиях выросла .

2. Маркетинг и реклама, где постоянно нужны новые инструменты для привлечения аудитории. Люди хорошо реагируют на все новое в сфере рекламы — это привлекает внимание. Но в то же время они быстро привыкают и перестают реагировать на приемы, которые уже распространились. Сфере постоянно требуется подпитка.

3. Финансово-банковская сфера. Пользователям нужен максимально широкий спектр опций в этой сфере. Люди хотят видеть кастомизированные предложения и пакеты, программы лояльности под индивидуальные потребности. Для этого нужны сервисы аналитики и различные приложения для удобства использования возможностей.

Идеальная технологическая компания — какая она?

Это не просто компания, которая работает с внедрением и использованием ИИ, Big Data и прочих актуальных технологий. Это компания, которая исходит из того, как улучшить качество услуг, сервис. Главная цель для нее — сделать доступным тот продукт, который нужен потребителю. И только потом уже на сервис можно «нанизывать» технологии.

Также технологическая компания постоянно находится в процессе цифровой трансформации. В ней предпринимается масса действий по совершенствованию собственных бизнес-процессов, системы продаж, продуктов и сервисов, а также по оптимизации расходов.

Разбирание бумаг, рутинных процессов — пусть этим занимаются машины. А человек — чем-то более важным. Конечно, ключевое в технологичной компании — это люди. Команда, которая мыслит не консервативно, а прогрессивно. Это подготовленные сотрудники, которые регулярно прокачивают уровень технологического IQ и быстро адаптируются к нововведениям. А в перспективе — это люди, которые с детства имеют дело с кодом, понимают его и спокойно с ним взаимодействуют.



Фото: личный архив

И как итог — в технологичной компании должен быть современный подход к управлению, корпоративной культуре, коммуникации. Все должно быть направлено на повышение эффективности сотрудника и удовлетворенности клиента. В технологичной компании сотрудников мотивируют к переходу на более высокий уровень экспертизы, заботятся об их психологической устойчивости.

Пример из практики

Среди белорусских компаний, претендующих на статус высокотехнологичных, наиболее важная роль принадлежит тем, которые не только сами идут по пути цифровой трансформации, но и помогают другим развиваться в этом направлении. Яркий пример — А1. Компания, являясь частью международного холдинга A1 Telekom Austria Group, имеет возможность наблюдать за процессами цифровой трансформации на рынках других стран и развитием инновационных технологий, которые изучает, перенимает и внедряет в своих внутренних процессах и в комплексе услуг для бизнес-сегмента.

Прошлый год дал множество поводов убедиться, что именно современные технологии и основанные на них услуги — залог успешной адаптации к вызовам и эффективной работы в меняющихся условиях. Главное, что они дают бизнесу, — это гибкость и скорость реакции на любые изменения, бесперебойность и защищенность всех важных процессов, возможность решать необходимые задачи без привязки к конкретному месту или устройству.

На базе таких услуг и технических средств А1 строит целостную экосистему для бизнес-пользователей. Она включает множество составляющих — от крупнейшего в стране коммерческого дата-центра уровня отказоустойчивости Tier III с сертификатом безопасности PCI DSS для развития и активного внедрения «облачных» сервисов до решений по созданию мобильного офиса. Среди них:

SIMiD — предоставление электронной цифровой подписи на SIM-картах для организации электронного документооборота

— предоставление электронной цифровой подписи на SIM-картах для организации электронного документооборота Комплексная услуга «SIP-телефония + Битрикс24» — предоставление офисной телефонии по сети фиксированного интернета и CRM-системы управления продажами и коммуникациями с клиентами «под ключ», а также другие востребованные услуги .

Способность расти и развиваться вместе со своими клиентами и их запросами — это и есть главный показатель компании, которая претендует на статус технологичной.

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