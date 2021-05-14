В новой КС Беларуси предлагается запретить декреты президента

Источник материала: АФН

В новой конституции Беларуси будет ограничена законодательную функцию президента в части издания декретов.

"В целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, а также издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона", - заявил сегодня во время 4-го заседания Конституционной комиссии председатель КС Петр Миклашевич, которого цитирует БелТА.

Он также сообщил, что предлагается запретить совмещение должностей депутата парламента и члена правительства.

"Основываясь на конституционном принципе разделения властей, необходимо исключить из ч.3 ст.92 Конституции второе предложение, предусматривающее, что депутат Палаты представителей может быть одновременно членом правительства, закрепив в Конституции норму о запрете на совмещение должностей депутата Палаты представителей и члена правительства", - сказал Миклашевич.

Помимо этого, в конституцию будет внесено положение о принесении парламентариями присяги на верность народу.

"Исходя из общепризнанной практики закрепления в конституциях зарубежных стран принесения парламентариями присяги перед народом, высокого статуса парламентария, предлагается дополнить Конституцию положением о принесении депутатами Палаты представителей, членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь присяги на верность народу с изложением текста присяги", - проинформировал глава КС.

При этом, конституционная комиссия не поддержала предложения об однопалатном парламенте, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Валерий Мицкевич.

"… было очень много предложений создать из двух палат одну, то есть однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и в том числе палат парламента. Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламенте", - сказал Валерий Мицкевич.