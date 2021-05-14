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Суд скорый и жестокий: капитана Дениса Урада осудили на 18 лет

14.05.2021 12:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд приговорил капитана Дениса Урада к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в измене государству. Также военнослужащего лишили звания. Суд проходил за закрытыми дверями.

Суд скорый и жестокий: капитана Дениса Урада осудили на 18 лет
Обжаловать приговор нельзя.

Дениса Урада упоминали в фильме ОНТ "Манкурты". Его обвиняли в "утечках информации". Сообщалось, что во время своего дежурства на посту спецсвязи Генштаба он сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны по поводу использования военных против протестов. Эту фотокопию капитан отослал одному из телеграм-каналов.

Правозащитники признали Урада политзаключенным.
 
 
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Верховный суд приговорил капитана Дениса Урада к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в измене государству. Также военнослужащего лишили...
 
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