Марголин: Самый пессимистичный прогноз – перемены настанут в 2025 году

Что это значит и что за этим последует, «Белорусскому партизану» пояснил член политсовета ОГП Лев Марголин.





– Вчера Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран: кроме России – Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Послов стран Евросоюза и США среди них не было. Что это означает?





– Со стороны западных стран это был демонстративный шаг, продолжение их последовательной политики. К этому Лукашенко в общем-то не привык. Он привык, что строгость предупреждений со стороны западных стран компенсируется тем, что они очень быстро проходят. Лукашенко усвоил этого еще с 1996 года и того момента, когда он выгнал послов из Дроздов.





Но в данный момент западные страны подтвердили свою последовательность: коль они не признают Лукашенко законно избранным президентом, то послы не вручают ему верительные грамоты. Торжественную церемонию они проигнорировали.





– Как долго может продолжаться ситуация, когда западные страны не признают Лукашенко легитимным главой государства и вводят санкции в ответ на репрессии?





– Думаю, это будет длиться до тех пор, пока Лукашенко будет оставаться у власти. Поскольку принципиальный выбор сделан – заявлено о его непризнании легитимным президентом – то пока не будет новых выборов, ситуация кардинально не поменяется.





Единственное, могут быть некоторые нюансы. Например, взамен на освобождение политзаключенных могут смягчиться какие-то санкции. Но принципиально ничего не изменится: западные страны не признают Лукашенко легитимным президентом.





– В обществе наблюдается апатия, а вместе с ней разговоры: когда же могут наступить перемены в стране?





– Я не сказал бы, что в обществе царит апатия. Скорее, это осторожное выжидание. Апатия – это когда люди говорят: все пропало, опять он победил и будет сидеть на своем посту вечно. Я такого не наблюдаю.





Я вижу осторожность, когда люди говорят: выходить пока нет смысла, т.к. цель непонятна, а цена выхода высока. Но большинство из тех, с кем я общаюсь, абсолютно уверены, что дни Лукашенко сочтены.





Во-первых, по экономическим соображениям. Пока Лукашенко у власти, экономика развиваться не будет.





Во-вторых, из-за внешнеполитических условий. Если тебя окружающие страны не признают легитимным президентом, то жить и работать в этих условиях очень сложно.





В-третьих, постоянное напряжение силовых структур тоже не может продолжаться вечно.





В один прекрасный м ент какое-то событие вновь приведет к вспышке сопротивления. Это может быть и невыплата зарплат на некоторых предприятиях, и проведение референдума и местных выборов, и другое.





– Ваш оптимистичный и пессимистичный прогноз: когда наступят перемены?





– Оптимистичный прогноз: еще в этом году.





А самый пессимистичный: Лукашенко удастся досидеть до президентских выборов 2025 года, но на них он уже не пойдет. А если он на них не пойдет, то какая бы конфигурация власти не сложилась, все равно ситуация изменится кардинальным образом.





И та часть населения, которая все еще поддерживает Лукашенко, – представители более возрастных слоев населения, с годами они стареют. А молодежь Лукашенко не приемлет.







