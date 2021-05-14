Адвокатам Бабарико, наконец, разрешили встречу с подзащитным в СИЗО КГБ









Sputnik источники, знакомые с ходом судебного процесса, адвокатам основного обвиняемого разрешили провести встречу с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ. Перерыв был объявлен на один день. Как сообщилиисточники, знакомые с ходом судебного процесса, адвокатам основного обвиняемого разрешили провести встречу с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ.





Напомним, ранее Виктор Бабарико в суде заявлял ходатайство о том, чтобы ему позволили провести конфиденциальную встречу со своими защитниками в следственном изоляторе КГБ не менее пяти раз. Свое ходатайство в этой части Бабарико пояснил тем, что он встречается со своими адвокатами только перед судебным заседанием и поговорить без свидетелей ему не представляется возможным: возле клетки в зале суда все время стоит конвой.





Виктора Бабарико защищают три адвоката. Сегодня один из адвокатов подтвердил, что разрешенная встреча в СИЗО прошла и на ней были два адвоката.





Сегодня в суде прокурор читает материалы дела.







