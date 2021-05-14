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Обновленный Lada Largus получил высокую версию с дополнительным остеклением
Источник материала: Onliner
В Тольятти есть такая компания, как ООО «ВИС-Авто». Это дочерняя фирма «АвтоВАЗа», и она уже давно занимается переделкой серийных Lada под коммерческие нужды. Недавно инженеры «ВИС-Авто» разработали вариант Lada Largus'2021 с высокой крышей. Подробности сообщает
Рестайлинговый Largus получил новый силовой каркас из стальных труб и пластиковую надстройку вместо штатной крыши. Важно отметить, что после всех доработок кузов отправляется назад на завод «АвтоВАЗ», где окрашивается. Затем его опять перевозят на «ВИС-Авто» для окончательной сборки машины. Изнутри надстройка обшивается формованными пластиковыми панелями. Для пассажирского универсала в боковины крыши встраиваются дополнительные окошки (они не открываются).
На первых фотографиях обновленного «высокого» Largus представлен автомобиль с двумя рядами сидений. Обещают еще и 7-местную версию. За дополнительные деньги над головами пассажиров третьего ряда в комплектации с низкими задними дверями предложат вентиляционный люк размером 600×550 мм. В районе задней левой арки предполагается установить дополнительный отопитель с воздуховодами для второго и третьего рядов.
универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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В Тольятти есть такая компания, как ООО «ВИС-Авто». Это дочерняя фирма «АвтоВАЗа», и она уже давно занимается переделкой серийных Lada под коммерческие нужды. Недавно...
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