Обновленный Lada Largus получил высокую версию с дополнительным остеклением

Источник материала: Onliner

В Тольятти есть такая компания, как ООО «ВИС-Авто». Это дочерняя фирма «АвтоВАЗа», и она уже давно занимается переделкой серийных Lada под коммерческие нужды. Недавно инженеры «ВИС-Авто» разработали вариант Lada Largus'2021 с высокой крышей. Подробности сообщает Drom .





Рестайлинговый Largus получил новый силовой каркас из стальных труб и пластиковую надстройку вместо штатной крыши. Важно отметить, что после всех доработок кузов отправляется назад на завод «АвтоВАЗ», где окрашивается. Затем его опять перевозят на «ВИС-Авто» для окончательной сборки машины. Изнутри надстройка обшивается формованными пластиковыми панелями. Для пассажирского универсала в боковины крыши встраиваются дополнительные окошки (они не открываются).





На первых фотографиях обновленного «высокого» Largus представлен автомобиль с двумя рядами сидений. Обещают еще и 7-местную версию. За дополнительные деньги над головами пассажиров третьего ряда в комплектации с низкими задними дверями предложат вентиляционный люк размером 600×550 мм. В районе задней левой арки предполагается установить дополнительный отопитель с воздуховодами для второго и третьего рядов.



