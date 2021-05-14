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Обновленный Lada Largus получил высокую версию с дополнительным остеклением

14.05.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Тольятти есть такая компания, как ООО «ВИС-Авто». Это дочерняя фирма «АвтоВАЗа», и она уже давно занимается переделкой серийных Lada под коммерческие нужды. Недавно инженеры «ВИС-Авто» разработали вариант Lada Largus'2021 с высокой крышей. Подробности сообщает Drom

Обновленный Lada Largus получил высокую версию с дополнительным остеклением

Рестайлинговый Largus получил новый силовой каркас из стальных труб и пластиковую надстройку вместо штатной крыши. Важно отметить, что после всех доработок кузов отправляется назад на завод «АвтоВАЗ», где окрашивается. Затем его опять перевозят на «ВИС-Авто» для окончательной сборки машины. Изнутри надстройка обшивается формованными пластиковыми панелями. Для пассажирского универсала в боковины крыши встраиваются дополнительные окошки (они не открываются).

Обновленный Lada Largus получил высокую версию с дополнительным остеклением

На первых фотографиях обновленного «высокого» Largus представлен автомобиль с двумя рядами сидений. Обещают еще и 7-местную версию. За дополнительные деньги над головами пассажиров третьего ряда в комплектации с низкими задними дверями предложат вентиляционный люк размером 600×550 мм. В районе задней левой арки предполагается установить дополнительный отопитель с воздуховодами для второго и третьего рядов.

Обновленный Lada Largus получил высокую версию с дополнительным остеклением
LADA Largus I, 2017 г.в., 117 000 км
универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
18 399 р.
7265$ / 6009€
LADA Vesta I BLACK EDITION SW, 2018 г.в., 26 044 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
24 058 р.
9499$ / 7857€
LADA Vesta I, 2018 г.в., 46 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 554 р.
9300$ / 7693€
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В Тольятти есть такая компания, как ООО «ВИС-Авто». Это дочерняя фирма «АвтоВАЗа», и она уже давно занимается переделкой серийных Lada под коммерческие нужды. Недавно...
 
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