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Маск твитнул про Dogecoin. Криптовалюта подскочила на 25%
Источник материала: Onliner
Илон Маск по праву может считаться повелителем Dogecoin: достаточно одного сообщения в Twitter от создателя Tesla и SpaceX, чтобы криптовалюта резко подскочила в цене. И это
Маск в своем Twitter сообщил, что работает с создателями Dogecoin над улучшением эффективности системы транзакций — и результат многообещающий. После этого твита стоимость криптовалюты взлетела на 25%, согласно ресурсу
На днях стало известно о первом контракте для SpaceX, который был оплачен криптовалютой Dogecoin. Также Илон Маск проявляет интерес к Dogecoin, стоимость которой криптоэнтузиасты стремятся довести до 1 доллара.
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