Маск твитнул про Dogecoin. Криптовалюта подскочила на 25%

Источник материала: Onliner

Илон Маск по праву может считаться повелителем Dogecoin: достаточно одного сообщения в Twitter от создателя Tesla и SpaceX, чтобы криптовалюта резко подскочила в цене. И это случилось в очередной раз.

Маск в своем Twitter сообщил, что работает с создателями Dogecoin над улучшением эффективности системы транзакций — и результат многообещающий. После этого твита стоимость криптовалюты взлетела на 25%, согласно ресурсу Coindesk . Если вчера она торговалась примерно по 0,37 доллара, то теперь цена варьируется на уровне 0,55 доллара.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021





На днях стало известно о первом контракте для SpaceX, который был оплачен криптовалютой Dogecoin. Также Илон Маск проявляет интерес к Dogecoin, стоимость которой криптоэнтузиасты стремятся довести до 1 доллара.