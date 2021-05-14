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Маск твитнул про Dogecoin. Криптовалюта подскочила на 25%

14.05.2021 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илон Маск по праву может считаться повелителем Dogecoin: достаточно одного сообщения в Twitter от создателя Tesla и SpaceX, чтобы криптовалюта резко подскочила в цене. И это случилось в очередной раз.

Маск в своем Twitter сообщил, что работает с создателями Dogecoin над улучшением эффективности системы транзакций — и результат многообещающий. После этого твита стоимость криптовалюты взлетела на 25%, согласно ресурсу Coindesk. Если вчера она торговалась примерно по 0,37 доллара, то теперь цена варьируется на уровне 0,55 доллара.

Маск твитнул про Dogecoin. Криптовалюта подскочила на 25%

На днях стало известно о первом контракте для SpaceX, который был оплачен криптовалютой Dogecoin. Также Илон Маск проявляет интерес к Dogecoin, стоимость которой криптоэнтузиасты стремятся довести до 1 доллара.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Илон Маск по праву может считаться повелителем Dogecoin: достаточно одного сообщения в Twitter от создателя Tesla и SpaceX, чтобы криптовалюта резко подскочила в цене. И это...
 
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