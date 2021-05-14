Лукашенко: «Надо вернуться к вопросу контроля за рынками» (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко посещает фермерский рынок в Валерьяново. Вместе с ним — глава Минской области Александр Турчин. Во время визита Лукашенко заявил, что нужно вернуть контроль над рынками и посмотреть, нет ли посредников. «Надо посмотреть сейчас и навести порядок на всех рынках», — заявил он.

— Для меня главное — человек. Я человек деревенский, я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? — задал вопрос Лукашенко.

— Они встречают на дальних подступах человека, грубо говоря, с поросенком: «Так, не попадешь, давай поросенка, вот тебе копейка, я у тебя его забираю и перепродаю в три раза дороже». У нас это было. Надо посмотреть на этот предмет сейчас и навести порядок на всех рынках. Потому что мы снова вернемся к тому, что было в середине 90-х: мусорку какую-то поставили и продают продукты питания с этого. Мы в центре Европы страна. Мы хвастаемся своей чистотой, —сказал он.

— Какая это чистота, если мы не можем навести порядка на рынках, где продают товар и продукты питания? Вот это незыблемо. И второе — люди должны свободно продать свой товар. И на Комаровке, и здесь, на всех этих рынках. Прилично и свободно. Поэтому смотрите сами, но здесь в течение этого года надо сделать объект, на который будет не стыдно зайти каждый день. Потому что отзывы людей, кто здесь бывал, неплохие. Говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее. Но вы мне решите только одну задачу, за что я от вас требую: вырастил он цитрусовые — иди продавай, арбузы вырастил — иди продавай, мясо, молоко, сыры и прочее — иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ, если мы для народа строим страну.