Фирменный магазин Xiaomi на четыре дня устроил скидки до 40%. Что отдают дешевле, чем обычно

Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда с 14 по 17 мая. Об этом говорится на сайте магазина.



Фото: Reuters

Там же уточняется: «Скидки действуют во всех магазинах сети Xistore. Количество акционного товара ограничено. Акции не суммируются».

Предложения разграничены по размеру скидки — от 10% и до 40%. Правда, максимум выгоды предлагают на не самые востребованные товары — лампочки или маникюрный набор.

Среди более интересных гаджетов со сниженной ценой выделяется, например, смартфона Redmi 9T ( наш обзор ). Он стоит 458,98 рублей при обычной цене в 499 рублей. Чуть дороже отдают Poco M3 — его цена временно составляет 488,99 рублей вместо 549 рублей. Наконец, прошлогодний Redmi 9 ( наш обзор ) оценили в 399,01 рубль вместо 459 рублей.

Среди других устройств есть беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 с ценой в 55 рублей (вместо 59 рублей). Приставка для ТВ Mi TV Stick стоит 129 рублей (вместо 149 рублей), а робот-пылесос Mi Robot Vacuum Mop — 639,03 рубля при обычной цене в 699 рублей.