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Фирменный магазин Xiaomi на четыре дня устроил скидки до 40%. Что отдают дешевле, чем обычно
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси — Xistore — устроил скидки на смартфоны и другую технику бренда с 14 по 17 мая. Об этом говорится на сайте магазина.
Там же уточняется: «Скидки действуют во всех магазинах сети Xistore. Количество акционного товара ограничено. Акции не суммируются».
Предложения разграничены по размеру скидки — от 10% и до 40%. Правда, максимум выгоды предлагают на не самые востребованные товары — лампочки или маникюрный набор.
Среди более интересных гаджетов со сниженной ценой выделяется, например, смартфона
Среди других устройств есть беспроводные наушники
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Максимум выгоды предлагают на не самые востребованные товары - лампочки или
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