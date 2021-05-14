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В США раскрыли дальность полета американских гиперзвуковых ракет

14.05.2021 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гиперзвуковой комплекс Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) — один из самых амбициозных военных проектов Сухопутных сил Соединенных Штатов. До последнего времени его характеристики держали в секрете, однако теперь Пентагон обнародовал информацию о дальности действия комплекса. Об этом пишет Naked Science.


Изображение: The Drive

«Гиперзвуковое оружие дальнего действия обеспечивает возможности (поражения. — Прим. Naked Science) на расстоянии более 2775 километров», — приводит Breaking Defense заявление представителя американской армии.

Комплекс LRHW — универсальная твердотопливная баллистическая ракета, оснащенная маневренной гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ранее мы могли видеть модель комплекса, а также его изображения.

Известно, что нечто концептуально похожее на LRHW должны получить и американские Военно-морские силы. Как стало известно не так давно, новым оружием в обозримой перспективе оснастят эсминец Zumwalt. Ранее в качестве его носителя также называли многоцелевые атомные субмарины типа Virginia.

 
 
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Long Range Hypersonic Weapon - один из самых амбициозных военных проектов Сухопутных сил Соединенных Штатов.
 
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