Лукашенко: Люди должны свободно продать свой товар - и на Комаровке, и на всех рынках

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе. Он потребовал навести порядок и обеспечить фермерам доступ к торговым местам на всех продовольственных рынках, сообщает его пресс-служба.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Лукашенко поинтересовался, как выполнено его поручение по строительству фермерского рынка с предоставлением всем желающим возможности торговать продукцией собственного производства.

— Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой частник или не частник, неважно, привез товар и продал. И это должно быть хорошим конкурентом Комаровки. Но вы должны были здесь взять качеством, чтобы любой человек приехал, купил здесь мясо, молочную продукцию, еще что-то и сказал: да, это объект 21-го века, — отметил он.

Лукашенко доложили, что есть те, кто хочет приезжать на рынок и торговать своей продукцией только в выходные дни. Однако для владельцев торгового объекта важно, чтобы его площади были задействованы максимально и в течение всей недели. Лукашенко поручил найти баланс и определиться с концепцией работы объекта.

— Для меня главное — человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть — доступ на рынок.

Во время визита прозвучало предложение создать организацию, которая покупала бы продукцию у фермеров, физических лиц и затем централизованно продавала ее на рынке, по аналогии с Белкоопсоюзом. Преимущества для фермеров в таком случае в том, что им не надо будет на регулярной основе брать в аренду места для продажи, приобретать кассовые аппараты, тратиться на доставку и так далее. Александр Лукашенко идею поддержал.



Фото: president.gov.by

Лукашенко отметил, что требование навести порядок и обеспечить фермерам доступ к торговым местам касается всех продовольственных рынков страны.

— Надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? Надо посмотреть сейчас и навести порядок на всех рынках. Люди должны свободно продать свой товар — и на Комаровке, и на всех рынках. Прилично и свободно. Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой

Обсуждался вопрос возможных изменений в структуре собственников торгового дома «Валерьяново» для привлечения дополнительных инвестиций и дальнейшего комплексного развития объекта (инвесторами по строительству изначально выступили агрокомбинаты «Ждановичи» и «Дзержинский», ООО «Велес-Мит» и Минский молочный завод № 1).

Лукашенко доложили, что в ближайшее время планируется полностью задействовать все площади торгового комплекса, потом можно объективно оценить, насколько эффективно и в соответствии с концепцией работает объект.

— В течение этого года здесь надо сделать объект, на который не стыдно будет зайти каждый день. Уже отзывы людей, кто здесь бывал, неплохие. Говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее. Но вы мне решите только одну задачу, чего я от вас требую: вырастил он цитрусовые — иди продавай, арбузы вырастил — иди продавай, мясо, молоко, сыры и прочее — иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ (к объектам торговли. — Прим.), если мы для народа строим страну.

Александр Лукашенко прошел по торговым рядам, пообщался с фермерами, руководством компаний, которые занимаются производством и продажей продуктов питания. Говорили о развитии хозяйств, спросе на продукцию, условиях работы.

Пресс-служба сообщает, что Александр Лукашенко ходил по рынку около полутора часов, в это время торговый центр работал в обычном режиме.

Напомним, фермерский рынок в деревне Валерьяново открылся 7 ноября 2020 года. О строительстве экорынка Александр Лукашенко заявил во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию в 2019 году. Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров обещали закончить к концу 2019 года, но стройка затянулась . Предполагалось, что там будут торговать фермеры и физлица органическими продуктами — выращенными по специальным технологиям.