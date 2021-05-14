ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БАТЭ презентовал новую форму

14.05.2021 13:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уже скоро футболисты выйдут в ней на поле.

"На домашний матч 9-го тура с "Рухом" наша команда выйдет в новой форме, презентация которой прошла в формате видео и фотосессии на территории МТЗ.

Отметим, что техническим партнером ФК БАТЭ остается компания "Adidas" и ее представитель в Беларуси — экипировочный центр "Adidas". К победе — вместе!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже скоро футболисты выйдут в ней на поле.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США раскрыли дальность полета американских гиперзвуковых ракет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by