|
БАТЭ презентовал новую форму
Источник материала: Партизан
Уже скоро футболисты выйдут в ней на поле.
"На домашний матч 9-го тура с "Рухом" наша команда выйдет в новой форме, презентация которой прошла в формате видео и фотосессии на территории МТЗ.
Отметим, что техническим партнером ФК БАТЭ остается компания "Adidas" и ее представитель в Беларуси — экипировочный центр "Adidas". К победе — вместе!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже скоро футболисты выйдут в ней на поле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)