БАТЭ презентовал новую форму

"На домашний матч 9-го тура с "Рухом" наша команда выйдет в новой форме, презентация которой прошла в формате видео и фотосессии на территории МТЗ.





Отметим, что техническим партнером ФК БАТЭ остается компания "Adidas" и ее представитель в Беларуси — экипировочный центр "Adidas". К победе — вместе!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.







