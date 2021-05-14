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Две жительницы Беларуси получили медали имени Флоренс Найтингейл
14.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Две жительницы Беларуси удостоились медали имени Флоренс Найтингейл. Это самая высокая награда для медицинских сестер во всем мире. Ее вручают раз в два года. Она сделана из позолоченного серебра. На обратной стороне написано «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества». А в центре выгравировано имя награжденного и дата. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова познакомилась с женщинами, которые
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Это самая высокая награда для медицинских сестер во всем мире.
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