«Летел куда-то или решил, что может тягаться с мотоциклами»: авария на Романовской Слободе попала на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Вечером 12 мая на Романовской Слободе в Минске произошла авария. По словам очевидца, автомобиль Volvo занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с двумя другими авто. Момент ДТП попал на видео.

— Человек на Volvo или летел куда-то, или решил, что его авто может тягаться с мотоциклами. Заметил его еще на Немиге: летел около 100. Потом передо мной перестроился и оттормаживался перед светофором. Повернул с Немиги направо, на Романовскую Слободу, и полетел в направлении Кальварийской. Итог такой езды на видео. Хорошо, что без пострадавших обошлось, — рассказал наш читатель с ником serg22288.

На видео слышен визг тормозов, видно, как автомобиль, который до этого бодро мчался в направлении улицы Кальварийской, разворачивает и выносит на встречную полосу. Слышен звук удара.

Как произошла авария? Очевидец наверняка видел все лучше, чем может передать видео.

— Там впереди поток медленно двигался: скорее всего, только начинал движение после включения разрешающего сигнала светофора. А Volvo летел. Перестроился и, может, при перестроении начал тормозить, поэтому и занесло его на встречную полосу. Две машины там зацепил, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

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