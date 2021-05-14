Суд оставил без изменений приговор Кордюкову, другу застреленного Шутова

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Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу приговор брестчанину Александру Кордюкову, сообщает Генеральная прокуратура. Его друг Геннадий Шутов, получивший смертельное ранение, также был признан виновным.

Александр Кордюков признан виновным в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности; сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия.

На основании ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Этим же приговором умерший Геннадий Шутов признан виновным в сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 УК.

В соответствии с ч. 3 ст. 468-24 Уголовно-процессуального кодекса в отношении Шутова постановлен обвинительный приговор без назначения наказания.

Напомним, Брестский областной суд 25 февраля вынес приговор брестчанину Александру Кордюкову и застреленному Геннадию Шутову. На суде Кордюков заявлял, что не знал, что потерпевшие — при исполнении, поскольку они были без формы, не представлялись и не предъявляли документы.





Одиннадцатого августа прошлого года во время акций протеста в Бресте Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову. Он умер спустя восемь дней в минском военном госпитале. Вечером того же дня СК прокомментировал смерть 44-летнего брестчанина. По версии следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин совершили нападение на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия.

Потерпевшие — двое военнослужащих, прапорщик Арсений Голицин и капитан Роман Гаврилов, которые вечером 11 августа несли службу по охране общественного порядка. Они были в гражданской одежде и с оружием. У них были с собой ПМ девятого калибра. Гаврилов говорил, что Шутов и Кордюков боролись с ними. Он сделал предупредительный выстрел, потом хотел выстрелить Шутову в плечо, но попал в затылок, затем оказал первую помощь.

Судья спросила у Гаврилова, почему не в ногу Шутову. Потерпевший ответил, что боялся попасть в себя. На вопрос, мог ли Гаврилов избежать выстрела в затылок Шутову и сохранить ему жизнь, тот ответил: «Я сделал все, что мог. Я плохо себя чувствовал».