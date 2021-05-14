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На белоруса завели две уголовки за то, что он разрисовал остановки, гараж и стог сена
Источник материала: Onliner
По данным МВД, в прошлом году 39-летний житель Слонима разрисовал две остановки и стог сена в полиэтиленовой оболочке. А еще он, согласно данным силовиков, нанес на стену гаража «циничные надписи политического характера», в которых шла речь о начальнике РОВД. Из-за этого мужчина попал сразу под две уголовные статьи. Об этом БЕЛТА
Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Осквернение сооружений и порча имущества». Также белоруса привлекли к административным статьям за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
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По данным МВД, в прошлом году 39-летний житель Слонима разрисовал две остановки и стог сена в полиэтиленовой оболочке. А еще он, согласно данным силовиков, нанес на...
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