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На белоруса завели две уголовки за то, что он разрисовал остановки, гараж и стог сена

14.05.2021 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным МВД, в прошлом году 39-летний житель Слонима разрисовал две остановки и стог сена в полиэтиленовой оболочке. А еще он, согласно данным силовиков, нанес на стену гаража «циничные надписи политического характера», в которых шла речь о начальнике РОВД. Из-за этого мужчина попал сразу под две уголовные статьи. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Хулиганство» и «Осквернение сооружений и порча имущества». Также белоруса привлекли к административным статьям за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

 
 
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По данным МВД, в прошлом году 39-летний житель Слонима разрисовал две остановки и стог сена в полиэтиленовой оболочке. А еще он, согласно данным силовиков, нанес на...
 
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