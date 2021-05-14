ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военнослужащего приговорили к 18 годам колонии за отправленное в телеграм-канал фото. Виновен в государственной измене

14.05.2021 13:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Верховный суд признал виновным в государственной измене военнослужащего Дениса Урада и приговорил его к 18 годам колонии усиленного режима с лишением воинского звания капитан. Дело проходило в закрытом режиме, приговор вступил в силу. Обжалованию, опротестованию в апелляционном порядке не подлежит, сообщает Генеральная прокуратура.

Военнослужащего приговорили к 18 годам колонии за отправленное в телеграм-канал фото. Виновен в государственной измене

Денису 29 лет, женат, есть ребенок. Родом из Витебской области, в 2014 году окончил Военную академию. Занимал должность связиста Генштаба Вооруженных сил.

Был задержан в марте этого года из-за того, что во время дежурства сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о привлечении военнослужащих к поддержанию порядка во время протестов и отправил его в экстремистский телеграм-канал.

Правозащитники признали Дениса Урада политзаключенным, сообщает лишенный акредитации правозащитный центр «Вясна».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд признал виновным в государственной измене военнослужащего Дениса Урада и приговорил его к 18 годам колонии усиленного режима с лишением воинского...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ презентовал новую форму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by