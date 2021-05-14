Военнослужащего приговорили к 18 годам колонии за отправленное в телеграм-канал фото. Виновен в государственной измене

Источник материала: Onliner

Верховный суд признал виновным в государственной измене военнослужащего Дениса Урада и приговорил его к 18 годам колонии усиленного режима с лишением воинского звания капитан. Дело проходило в закрытом режиме, приговор вступил в силу. Обжалованию, опротестованию в апелляционном порядке не подлежит, сообщает Генеральная прокуратура.





Денису 29 лет, женат, есть ребенок. Родом из Витебской области, в 2014 году окончил Военную академию. Занимал должность связиста Генштаба Вооруженных сил.

Был задержан в марте этого года из-за того, что во время дежурства сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о привлечении военнослужащих к поддержанию порядка во время протестов и отправил его в экстремистский телеграм-канал.

Правозащитники признали Дениса Урада политзаключенным, сообщает лишенный акредитации правозащитный центр «Вясна».