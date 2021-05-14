BYSOL и By_help объявляли сбор для ветеранов. Сколько денег собрано и когда их планируют выплатить

Источник материала: Tut.by

В Минтруда накануне 9 Мая сообщили о том, что единовременные выплаты ветеранам в этом году не предусмотрены (позже их все-таки решили перечислить ). Практически сразу после этого срочный сбор на помощь ветеранам объявили инициативы BYSOL и By_help. FINANCE.TUT.BY узнал, какая сумма собрана на данный момент, сколько заявок поступило и когда обратившимся будут перечислены выплаты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам сооснователя Фонда солидарности BYSOL Андрея Стрижака, сейчас в срочный сбор на помощь ветеранам перечислено более 38 тысяч евро. Также в фонд уже поступило более 60 заявок на получение выплат.

— Заявки пока не верифицированы, мы продолжаем их собирать. Срок сбора — 30 дней (он начался 6 мая. — Прим. ред.), после его окончания планируем совершить выплаты в течение 10−14 дней. Сумма будет разделена на количество верифицированных заявок, — говорит Андрей Стрижак. — Мы призываем родственников и близких ветеранов подавать заявки через телеграм-аккаунт @ww2help. Сбор доступен на нашем сайте .

Как развивалась история с выплатами ветеранам к 9 Мая

6 мая в Минтруда заявили , что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено. В тот же день инициативы BYSOL и By_help запустили срочный сбор на выплату для ветеранов.

7 мая Александр Лукашенко заявил , что участники войны обязательно получат разовые выплаты ко Дню Победы. По его словам, для поддержки ветеранов выделены немалые средства — около 65 миллионов рублей.

8 мая в Минтруда сообщили , что разовые выплаты ветеранам к 9 Мая все-таки будут. Их размер не назывался. Наши читатели присылали информацию о полученных выплатах в размере 700 и 1700 рублей.