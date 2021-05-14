ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

BYSOL и By_help объявляли сбор для ветеранов. Сколько денег собрано и когда их планируют выплатить

14.05.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минтруда накануне 9 Мая сообщили о том, что единовременные выплаты ветеранам в этом году не предусмотрены (позже их все-таки решили перечислить). Практически сразу после этого срочный сбор на помощь ветеранам объявили инициативы BYSOL и By_help. FINANCE.TUT.BY узнал, какая сумма собрана на данный момент, сколько заявок поступило и когда обратившимся будут перечислены выплаты.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам сооснователя Фонда солидарности BYSOL Андрея Стрижака, сейчас в срочный сбор на помощь ветеранам перечислено более 38 тысяч евро. Также в фонд уже поступило более 60 заявок на получение выплат.

— Заявки пока не верифицированы, мы продолжаем их собирать. Срок сбора — 30 дней (он начался 6 мая. — Прим. ред.), после его окончания планируем совершить выплаты в течение 10−14 дней. Сумма будет разделена на количество верифицированных заявок, — говорит Андрей Стрижак. — Мы призываем родственников и близких ветеранов подавать заявки через телеграм-аккаунт @ww2help. Сбор доступен на нашем сайте.

Как развивалась история с выплатами ветеранам к 9 Мая

6 мая в Минтруда заявили, что единовременных выплат ветеранам ВОВ, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено. В тот же день инициативы BYSOL и By_help запустили срочный сбор на выплату для ветеранов.

7 мая Александр Лукашенко заявил, что участники войны обязательно получат разовые выплаты ко Дню Победы. По его словам, для поддержки ветеранов выделены немалые средства — около 65 миллионов рублей.

8 мая в Минтруда сообщили, что разовые выплаты ветеранам к 9 Мая все-таки будут. Их размер не назывался. Наши читатели присылали информацию о полученных выплатах в размере 700 и 1700 рублей.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент продолжается сбор как денег, так и заявок от ветеранов и их родственников.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Летел куда-то или решил, что может тягаться с мотоциклами»: авария на Романовской Слободе попала на видео (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by