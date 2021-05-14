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BYSOL и By_help объявляли сбор для ветеранов. Сколько денег собрано и когда их планируют выплатить
Источник материала: Tut.by
В Минтруда накануне 9 Мая
По словам сооснователя Фонда солидарности BYSOL Андрея Стрижака, сейчас в срочный сбор на помощь ветеранам перечислено более 38 тысяч евро. Также в фонд уже поступило более 60 заявок на получение выплат.
— Заявки пока не верифицированы, мы продолжаем их собирать. Срок сбора — 30 дней (он начался 6 мая. — Прим. ред.), после его окончания планируем совершить выплаты в течение 10−14 дней. Сумма будет разделена на количество верифицированных заявок, — говорит Андрей Стрижак. — Мы призываем родственников и близких ветеранов подавать заявки через телеграм-аккаунт @ww2help. Сбор доступен на нашем
Как развивалась история с выплатами ветеранам к 9 Мая
6 мая в Минтруда
7 мая Александр Лукашенко
8 мая в Минтруда
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На данный момент продолжается сбор как денег, так и заявок от ветеранов и их родственников.
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