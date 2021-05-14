В Ивановском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Ивановском районе, сообщили в УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 14 мая, около 09.40, вблизи деревни Рудск. По предварительной информации, 71-летний водитель Volkswagen ехал по трассе Р144 Иваново — граница Украины и сбил двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части 63-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер.

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