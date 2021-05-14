Обострение в секторе Газа: когда начнется интифада против Израиля?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первоначально интифада (от араб. "восстание" — Sputnik) была формой вооруженной борьбы арабов против еврейского государства. После создания Израиля они ставили своей целью полное освобождение территории Палестины от еврейских поселений.

В настоящее время под интифадой подразумевается борьба палестинцев с Израилем за контроль над Западным берегом реки Иордан и сектором Газа.

Теперь мировое сообщество становится свидетелем начала полномасштабной военной операции ЦАХАЛа против сектора Газа, которая развернулась в ответ на массированные ракетные обстрелы, которые начались 10 мая 2021 года.

Предыдущее обострение отношений палестинцев и израильтян спровоцировал в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп. Хозяин Белого дома решил признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда американское посольство.

Палестинское движение ХАМАС в свою очередь во вторник 12 декабря 2017 объявило о начале третьей интифады. Что это за движение и ждать ли четвертой волны восстания против Израиля?

День Иерусалима

Точкой отсчета новой эскалации насилия можно считать 10 мая, и это не просто очередной понедельник, а знаковая дата в двусторонних отношениях государства Израиль и всего арабского мира.

Это настоящий праздник – День Иерусалима, посвященный присоединению восточной части города к Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года. Обычно в этот день евреи проходят праздничным шествием по улицам города, но в этом году было решено изменить маршрут. Однако это не уберегло власти Израиля от обвинений в провокациях со стороны палестинцев.

Настоящим спусковым крючком стало решение израильского суда о выселении из района Шейх Джаррах (в Иерусалиме там живут преимущественно палестинцы) нескольких семей в пользу израильских переселенцев. Стычки с полицией произошли возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе, которая считается священным местом как для мусульман, так и для иудеев.

После этого группировка ХАМАС, которую часть мирового сообщества признает террористической организацией, потребовала убрать полицию с Храмовой горы и района Шейх Джаррах. Израиль, как обычно, проигнорировал ультиматум, после чего и начались ракетные обстрелы.

Израильские военные специалисты подсчитали, что за пять дней палестинцы выпустили свыше двух тысяч ракет по израильской территории, что привело к нескольким человеческим жертвам. ЦАХАЛ никогда не отличался сдержанностью, и в ходе ответных ударов по сектору Газа с помощью авиации и артиллерии были убиты более сотни человек, а ранено еще больше. Руководство армии Израиля утверждает, что в ходе ответных действий были убиты не только бойцы ХАМАС, но и руководство разведки палестинского движения.

Вечером в пятницу во всех палестинских мечетях состоится традиционный намаз и проповедь имама, что на фоне массированного удара израильтян может привести к объявлению новой интифады и, как следствие, наземной операции ЦАХАЛа в секторе Газа.

Первая интифада

После "шестидневной войны" 1967 года Израиль взял под свой контроль значительные палестинские территории, но ключевым приобретением стал Восточный Иерусалим.

ООН не признала за Израилем право считать Иерусалим единой и неделимой столицей своего государства, как и в целом мировое сообщество.

На протяжении последующих двух десятилетий от территориальных притязаний на сектор Газа отказался Египет, вслед за ним от претензий на Западный берег реки Иордан отказалась и Иордания. В некотором роде палестинцы оказались один на один с Израилем в своей борьбе за право создания национального государства.

Росту напряженности в регионе способствовала и демографическая ситуация. В палестинских анклавах традиционно высокая рождаемость и низкий уровень социального обеспечения. Гораздо тяжелее были условия, в которых находились палестинские беженцы в лагерях на территории сопредельных государств.

Политическая неопределенность, социальная напряженность и экономическая зависимость палестинских территорий от дотаций привели к радикализации палестинцев.

Формальным поводом к вооруженному противостоянию палестинцев и израильтян стало обыкновенное ДТП, в котором водитель израильтянин сбил на грузовике нескольких арабов.

Авария со смертельным исходом, случившаяся 9 декабря 1987 года, стала точкой отсчета для первой интифады. Основными формами борьбы палестинцев были групповые нападения молодежи на армейские патрули с использованием в качестве оружия камней и бутылок с зажигательной смесью.

Протесты охватили сектор Газа, Западный берег реки Иордан и территории, которые занял Израиль в 1967 году. Израильтяне жесткими мерами пресекали любое сопротивление палестинцев, также широко распространилась практика наложения крупных штрафов и конфискации имущества у протестующих.

Переломным моментом в признании палестинского национально-освободительного движения стало провозглашение Организацией освобождения Палестины (ООП) 15 ноября 1988 года независимости.

ООП декларировала признание раздела Палестины на арабскую и еврейскую части, в том случае, если Израиль обязуется освободить территории, занятые в ходе "шестидневной войны", и ликвидирует на этих землях еврейские поселения. Ключевым аспектом, который позволил палестинцам выйти на мировую арену, стал отказ от ведения террористической деятельности.

Включение палестинцев в политический процесс привело к подписанию "соглашения Осло" в 1993 году, которое заложило основы мирного палестино-израильского урегулирования. Благодаря этому соглашению была создана Палестинская национальная автономия.

Признавая личные заслуги в достижении мира, Нобелевский комитет присудил премию мира в 1994 году Шимону Пересу и Ясиру Арафату.

Вторая, или интифада Аль-Акса

В 2000 году США инициировали новые мирные переговоры между Палестинской национальной администрацией и Израилем. Билл Клинтон в завершение своего второго президентского срока хотел войти в историю как политик, который способствовал окончательному мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

По его приглашению с 11 по 25 июля в Кэмп-Дэвиде проходили переговоры между премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и лидером палестинцев Ясиром Арафатом. Несмотря на посреднические усилия Билла Клинтона, прийти к консенсусу по статусу Иерусалима и палестинских беженцев сторонам не удалось.

Срыв переговоров привел к росту напряженности на Ближнем Востоке и негативной реакции арабских монархий на сам ход саммита в Кэмп-Дэвиде.

Спусковым крючком к началу второй интифады стало посещение в четверг 28 сентября лидером правой партии "Ликуд" Ариэлем Шароном Храмовой горы, на которой находится одна из святынь ислама – мечеть Аль-Акса.

Делегацию с Шароном во главе палестинцы просто забросали камнями. Уже на следующий день в ходе пятничной молитвы начались беспорядки в Иерусалиме. Израильтяне были вынуждены взять штурмом комплекс мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Силовые действия Израиля привели к новому витку насилия, а главным отличием от первой интифады стало широкое применение огнестрельного оружия и террористов-смертников.

На 2002 год пришлась основная волна террористических актов, что заставило Израиль пойти на фактическую блокаду палестинских территорий и началу строительства "Защитной стены" по периметру. Ясир Арафат был фактически блокирован в своей резиденции в Рамалле, после того как был обвинен израильтянами в координации вооруженного сопротивления палестинцев.

Начало мирному процессу положила администрация Джорджа Буша-старшего. При посредничестве США в 2003 году в Иордании состоялся саммит с участием нового палестинского лидера Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. В ходе переговоров была подписана так называемая "Дорожная карта". Однако полностью вооруженные действия прекратились только в 2005 году, после того как израильтяне покинули Сектор Газа.

Третья и не последняя

Предыдущее обострение отношений между Палестиной и Израилем было вызвано решением тогдашнего президента США Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда американское посольство.

ХАМАС объявило третью интифаду во вторник 12 декабря 2017 года, но активных действий палестинцев и мусульман на всем Ближнем Востоке ждали в пятницу. Традиционный намаз и проповедь имама в святой для мусульман день пятницу уже не единожды становились отправной точкой, после которой следуют активные действия.

Интифада Аль-Аксы как раз началась с традиционной пятничной молитвы и проповеди. Взбудоражившее всех заявление бывшего президента США Дональда Трампа, по оценке лидеров мусульманских стран, было направлено на подрыв ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с тем, любая политика является искусством возможного.

Американский лидер еще в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении признать Иерусалим столицей еврейского государства. Момент для принятия этого решения можно было считать наиболее подходящим со времен создания Израиля.

Весь Большой Ближний Восток тогда был охвачен многолетним политическим кризисом и военными конфликтами. Страны Магриба не могли стабилизировать внутриполитическую ситуацию после "арабской весны". Саудовская Аравия увязла в военном конфликте в Йемене. Сирию раздирал гражданский конфликт, в который были вовлечены практически все страны региона.

В такой ситуации палестинцам не приходилось рассчитывать на единый исламский фронт в своем противостоянии с Израилем, несмотря на громогласные декларации практически всех без исключения лидеров мусульманского мира.

Действия Трампа должны были зафиксировать новый статус-кво в регионе, где Иерусалим – единая и неделимая столица государства Израиль. Администрация президента США делала ставку на Израиль как ключевого партнера в регионе.

Палестинцы, объявив третью интифаду, рисковали оказаться в этой борьбе в полном одиночестве. Все страны в регионе ожидала эскалация насилия, которая все равно в итоге привела стороны за стол переговоров. В итоге противостояние между ХАМАС и Израилем постепенно вернулось к привычной позиционной борьбе.

На протяжении десятка лет в мирном палестино-израильском урегулировании не наблюдалось хоть сколько-нибудь значимого прогресса. Похоже, тогда Дональд Трамп решил самым радикальным способом активизировать политический процесс на Ближнем Востоке. Теперь последствия его решения придется расхлебывать уже новой администрации Белого дома.

Настоящей войны между ХАМАС и Израилем в секторе Газа не может быть в силу объективных причин. Палестинское движение просто не обладает достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять современной израильской армии. Очередная наземная операция просто превратит сектор Газа в настоящую черную дыру, в чем не заинтересованы ни арабские доноры палестинского движения, ни США. Очевидно, что теперь стоит ожидать начала переговорного процесса при участии международных посредников.

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