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Белорусские хоккеисты проиграли сборной Казахстана в товарищеском матче

14.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские хоккеисты проиграли сборной Казахстана в товарищеском матче

Хоккеисты сборной Беларуси провели первый из двух товарищеских матчей против сборной Казахстана накануне старта чемпионата мира. 

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соперников. Второй товарищеский матч команды проведут завтра. И уже точно известно, что участие в нем, как и во всем чемпионате мира не примет Андрей Костицын. Причина – травма, полученная еще во время клубного сезона. Костицын-старший уже покинул расположение сборной и вернулся в Беларусь. А со дня на день к команде присоединится Егор Шарангович. Напомним, чемпионат мира стартует 21 мая. Первую игру белорусы проведут против сборной Словакии. 

 

 

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Хоккеисты сборной Беларуси провели первый из двух товарищеских матчей против сборной Казахстана накануне старта чемпионата мира.  Игра завершилась со счетом 2:0 в...
 
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