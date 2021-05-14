Белорусские хоккеисты проиграли сборной Казахстана в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси провели первый из двух товарищеских матчей против сборной Казахстана накануне старта чемпионата мира.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу соперников. Второй товарищеский матч команды проведут завтра. И уже точно известно, что участие в нем, как и во всем чемпионате мира не примет Андрей Костицын. Причина – травма, полученная еще во время клубного сезона. Костицын-старший уже покинул расположение сборной и вернулся в Беларусь. А со дня на день к команде присоединится Егор Шарангович. Напомним, чемпионат мира стартует 21 мая. Первую игру белорусы проведут против сборной Словакии.

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