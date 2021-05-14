Травы, мясная продукция, ингредиенты для плова. Лукашенко сделал полезные покупки на фермерском рынке

Источник материала: ОНТ

По фермерскому рынку под Минском Президент ходил около полутора часов, передает БЕЛТА.

После того, как в кругу чиновников и владельцев торгового центра, где находится рынок, прошло обсуждение соответствующих вопросов, Александр Лукашенко прошел по торговым рядам, внимательно ознакомился с ассортиментом продукции, пообщался по душам с фермерами, руководителями компаний, занимающихся продажей и производством продуктов питания. Это и сыры по белорусским стародавним и лучшим европейским рецептам, разнообразная мясная и колбасная продукция домашнего производства, фиточаи, лекарственные травы и сборы, выпечка, свежая зелень, мед, сладости и многое другое.

Разговаривали о том, насколько продукция пользуется спросом, как развиваются хозяйства, устраивают ли условия, что нужно еще сделать, чтобы развить частную инициативу на селе. Долго буквально не отпускал Главу государства один из травников. Он увлеченно рассказывал о своем деле и снабдил Президента полезными рецептами. Глава государства попробовал также и новую продукцию агрокомбината «Дзержинский».

Без полезных покупок не обошлось – в их числе мясная продукция, травы, ингредиенты для приготовления плова по рецептам стран Средней Азии. Такими рецептами в свое время с Александром Лукашенко поделились его коллеги. А что-то Президенту подарили фермеры в знак особого расположения и с приглашением побывать в их хозяйствах.

Около полутора часов ходил по рынку Александр Лукашенко. Кстати, торговый центр работал в это время в обычном режиме – посетителей не ограничивали, они спокойно совершали покупки. Для многих увидеть возле соседнего прилавка Президента стало приятным сюрпризом.

Фото: БЕЛТА

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