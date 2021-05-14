Женская сборная Беларуси по волейболу вышла в финал ЧЕ-2021

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2021.

Во втором круге отборочного турнира наша команда переиграла сборную Эстонии 3:0 и досрочно оформила путевку на Евро. Лучшей в составе белорусок стала Анна Климец (она заработала 16 очков). Таким образом, в финал турнира сборная Беларуси попадает с первого места (вторую путевку разыграют между собой сборные Эстонии и Швейцарии). Финал Чемпионата Европы в этом году пройдет в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии с 18 августа по 4 сентября.

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