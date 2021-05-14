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Проблемы устойчивого развития регионов Беларуси обсудили на форуме в Могилеве

14.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проблемы устойчивого развития регионов Беларуси обсудили на форуме в Могилеве

Региональная академия устойчивого развития начинает работу в Могилёве. Платформа объединит сразу несколько сфер – науку, образование и реальный сектор экономики. Проект презентовали на Международной научно-практической конференции в Могилёвском госуниверситете.

Форум посвятили проблемам устойчивого развития регионов Беларуси и сопредельных стран. Среди участников – представители власти, ведущих вузов, руководители крупных предприятий. Всего в программе – более 100 докладов от участников из Беларуси, России, Украины и Германии. Отмечают, важно перенимать опыт и адаптировать его под нужды конкретного региона.  

По итогам конференции выработаны предложения по развитию региона до 2035 года. В приоритете – развитие социальной сферы, цифровизация и экологизация экономики. Год назад в Могилёвской области разработали стратегию устойчивого развития на 15 лет. К инициативе присоединилась общественность, представители науки и промышленных предприятий. 

 

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Региональная академия устойчивого развития начинает работу в Могилёве. Платформа объединит сразу несколько сфер – науку, образование и реальный сектор...
 
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