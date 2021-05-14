Ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов предлагается в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Более чёткое разделение всех ветвей власти и непрерывное законотворчество. На заседании Конституционной комиссии сегодня обсудили функции и полномочия белорусского парламента.

Его предлагается оставить двухпалатным и избирать сроком на 4 года. А вот к кандидатам в депутаты будут новые требования. Поддержана инициатива, которую озвучивали на всех диалоговых площадках: народный избранник не должен иметь недвижимости и банковских счетов за границей. Кроме того, в Конституции закрепят запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства.

Планируется, что депутаты будут чаще собираться на сессии парламента и оперативнее принимать необходимые законопроекты. А все законодательные полномочия закрепят за парламентом.

Среди других предложений – приводить парламентариев к присяге на верность белорусскому народу, а также придать конституционной статус Всебелорусскому народному собранию. Свои разработки по данному разделу главного закона страны члены конституционной комиссии передали редакционной коллегии, которая юридически оформит все предложения.

31 марта состоялось первое заседание Конституционной комиссии , где утвердили график заседаний - дважды в месяц.

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram