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Ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов предлагается в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Более чёткое разделение всех ветвей власти и непрерывное законотворчество. На заседании Конституционной комиссии сегодня обсудили функции и полномочия белорусского парламента.
Его предлагается оставить двухпалатным и избирать сроком на 4 года. А вот к кандидатам в депутаты будут новые требования. Поддержана инициатива, которую озвучивали на всех диалоговых площадках: народный избранник не должен иметь недвижимости и банковских счетов за границей. Кроме того, в Конституции закрепят запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства.
Планируется, что депутаты будут чаще собираться на сессии парламента и оперативнее принимать необходимые законопроекты. А все законодательные полномочия закрепят за парламентом.
Среди других предложений – приводить парламентариев к присяге на верность белорусскому народу, а также придать конституционной статус Всебелорусскому народному собранию. Свои разработки по данному разделу главного закона страны члены конституционной комиссии передали редакционной коллегии, которая юридически оформит все предложения.
31 марта состоялось
Фото: БЕЛТА
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Более чёткое разделение всех ветвей власти и непрерывное законотворчество. На заседании Конституционной комиссии сегодня обсудили функции и полномочия...
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