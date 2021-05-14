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200-метровый астероид приблизился к Земле

14.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

200-метровый астероид приблизился к Земле

14 мая к Земле приблизился крупный астероид 2015 KJ19, возможно, размерами превышающий высоту пирамиды Хеопса, сообщает РИА «Новости».

По оценкам ученых, от 88 м до 200 м – диаметр небесного тела. Высота пирамиды Хеопса сейчас, для сравнения, – около 137 м.

В 13:04 астероид подошел к Земле на минимальную дистанцию. Угрозы от небесного тела нет, так как ближайшая точка его траектории полета будет на расстоянии в 15 раз дальше, чем от нас до Луны. 

Фото: Pixabay.com

 

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14 мая к Земле приблизился крупный астероид 2015 KJ19, возможно, размерами превышающий высоту пирамиды Хеопса, сообщает РИА «Новости». По оценкам ученых, от 88 м до 200 м –...
 
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