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200-метровый астероид приблизился к Земле
Источник материала: ОНТ
14 мая к Земле приблизился крупный астероид 2015 KJ19, возможно, размерами превышающий высоту пирамиды Хеопса,
По оценкам ученых, от 88 м до 200 м – диаметр небесного тела. Высота пирамиды Хеопса сейчас, для сравнения, – около 137 м.
В 13:04 астероид подошел к Земле на минимальную дистанцию. Угрозы от небесного тела нет, так как ближайшая точка его траектории полета будет на расстоянии в 15 раз дальше, чем от нас до Луны.
Фото: Pixabay.com
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14 мая к Земле приблизился крупный астероид 2015 KJ19, возможно, размерами превышающий высоту пирамиды Хеопса, сообщает РИА «Новости». По оценкам ученых, от 88 м до 200 м –...
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