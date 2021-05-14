Минимальный потребительский бюджет отменяется в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили суть подписанного Президентом 7 мая Закона «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы», передает БЕЛТА.

Отмена минимального потребительского бюджета (МПБ) предусматривается законом.

Также документ уточняет порядок определения и формирования бюджета прожиточного минимума.

Например, список социально-демографических групп, для которых рассчитывается БПМ, оптимизирован. Группа «студенты» исключена, возрастные рамки для нее на практике сегодня отсутствуют.

Кроме того, сроки пересмотра состава и структуры БПМ сокращены с 5 лет до 3-х. Это позволит его актуализировать своевременно, учитывая изменения потребительских расходов малообеспеченных граждан.

Есть еще одно новшество – порядок установления размера месячной минимальной заработной платы (МЗП) совершенствуется. Роль сторон социального партнерства - республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов усиливается. Предусмотрен гарантированный уровень месячной минимальной зарплаты, ниже которого ее размер не может быть установлен Совмином.

Закон вступает в силу с 15 ноября 2021 года.













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