«Слабая полиция, оружие в руках у людей, безнаказанность» – эксперт назвал причины конфликта в Израиле

Источник материала: ОНТ

Конфликт подобного масштаба в последний раз был в Израиле в 2014-м. Но даже тогда не отмечали такого уровня насилия и агрессии. Как это стало возможным? О причинах мнения экспертов расходятся, но в одном есть консенсус: слабость государственной власти.

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