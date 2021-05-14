|
«Слабая полиция, оружие в руках у людей, безнаказанность» – эксперт назвал причины конфликта в Израиле
Источник материала: ОНТ
Конфликт подобного масштаба в последний раз был в Израиле в 2014-м. Но даже тогда не отмечали такого уровня насилия и агрессии. Как это стало возможным? О причинах мнения экспертов расходятся, но в одном есть консенсус: слабость государственной власти.
Подробнее – в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Слабая полиция, оружие в руках у людей, безнаказанность» – эксперт назвал причины конфликта в Израиле
Конфликт подобного масштаба в последний раз был в Израиле в 2014-м. Но даже тогда не отмечали такого уровня насилия и агрессии. Как это стало возможным? О причинах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)