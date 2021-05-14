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Лукашенко: Я человек деревенский, и знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать

14.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Я человек деревенский, и знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать

Посещая фермерский рынок под Минском, Александр Лукашенко потребовал навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров, передает БЕЛТА.

В первую очередь, Александр Лукашенко поинтересовался, как выполнено его поручение по строительству фермерского рынка с предоставлением всем желающим возможности торговать продукцией собственного производства.

Президенту доложили, что его поручения выполнены в целом, и концепция фермерского рынка сохраняется. Но есть еще вопросы, которые требуют решения. К примеру, нкоторые фермеры хотят торговать своей продукцией только в выходные дни. Однако для владельцев торгового объекта важно, чтобы в течение всей недели его площади были максимально задействованы.

Учитывая это, Глава государства поручил четко определиться с концепцией работы объекта в Валерьяново, найти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса.

Прозвучало предложение создать организацию, которая покупала бы продукцию у фермеров или физических лиц, а потом централизованно продавала ее на рынке, как Белкоопсоюз. В этом случае преимущества для фермеров в том, что им не нужно регулярно арендовать места для продажи, покупать кассовые аппараты, тратиться на доставку и так далее.

В целом эту идею Президент поддержал.

Главе государства также доложили, что полностью планируется задействовать все площади торгового комплекса, включая второй и третий этажи, в ближайшее время, а потом будет возможность объективно оценить, эффективно ли и в соответствии с концепцией работает объект.

Фото: БЕЛТА




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