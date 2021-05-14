Лучшую многодетную семью Минска назовут 14 мая

Источник материала: ОНТ

Когда есть, чем гордиться! «Лучшую многодетную семью года» выберут в Минске 14 мая. Это финал городского конкурса.

Выбор непростой – 21 семья претендует на победу в трёх номинациях: «Родовод» – с фотоальбомами о семье, «Секрет успеха» – это видеосюжеты о творческом потенциале, и «кулинарный шедевр», конечно же, семейный. Нынешний финал пройдёт онлайн – такой формат уже отработали в прошлом году.

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