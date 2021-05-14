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Лучшую многодетную семью Минска назовут 14 мая

14.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучшую многодетную семью Минска назовут 14 мая

Когда есть, чем гордиться! «Лучшую многодетную семью года» выберут в Минске 14 мая. Это финал городского конкурса. 

Выбор непростой – 21 семья претендует на победу в трёх номинациях: «Родовод» – с фотоальбомами о семье, «Секрет успеха» – это видеосюжеты о творческом потенциале, и «кулинарный шедевр», конечно же, семейный. Нынешний финал пройдёт онлайн – такой формат уже отработали в прошлом году. 

 

  

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Теги: Минск
 
 
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Когда есть, чем гордиться! «Лучшую многодетную семью года» выберут в Минске 14 мая. Это финал городского конкурса.  Выбор непростой – 21 семья претендует на победу в...
 
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