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Лучшую многодетную семью Минска назовут 14 мая
Источник материала: ОНТ
Когда есть, чем гордиться! «Лучшую многодетную семью года» выберут в Минске 14 мая. Это финал городского конкурса.
Выбор непростой – 21 семья претендует на победу в трёх номинациях: «Родовод» – с фотоальбомами о семье, «Секрет успеха» – это видеосюжеты о творческом потенциале, и «кулинарный шедевр», конечно же, семейный. Нынешний финал пройдёт онлайн – такой формат уже отработали в прошлом году.
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Когда есть, чем гордиться! «Лучшую многодетную семью года» выберут в Минске 14 мая. Это финал городского конкурса. Выбор непростой – 21 семья претендует на победу в...
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