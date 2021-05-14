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Крупную атаку по объектам радикалов в Газе провел Израиль
Источник материала: ОНТ
В ночь на пятницу ВВС Израиля при поддержке наземных подразделений, не заходивших на территорию сектора Газа, провели крупнейшую с начала текущего конфликта операцию против военных целей радикалов в палестинском анклаве,
Конрикус рассказал, что ночью в течение 40 минут сразу 160 самолетов атаковали 150 целей.
Он также сообщил, что палестинские радикалы из сектора Газа, по подсчетам израильских военных, с 10 мая выпустили по Израилю более 1,8 тыс. ракет. 430 из них не перелетели через границу и упали на территории палестинского анклава.
На фоне обострения конфликта Израиль призывает в армию 9 тысяч резервистов. Удары по сектору Газа будут более массированными. Судя по всему, число жертв тоже вырастет. Пока сообщается о восьми погибших в Израиле и 115 в Газе. Среди них – десятки детей и женщин. На сотни пошёл счёт раненых.
По территории еврейского государства из Газы за минувшую ночь было выпущено три волны ракет.
Мировое сообщество и общественные организации призывают стороны прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но призывы по перемирию пока не находят отклика. США напротив – поддерживают риторику Израиля и намерены обеспечивать военное превосходство этого участника конфликта.
Напомним, с 10 мая палестинские радикалы в Газе и израильская армия
Фото: Pixabay.com
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В ночь на пятницу ВВС Израиля при поддержке наземных подразделений, не заходивших на территорию сектора Газа, провели крупнейшую с начала текущего конфликта...
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