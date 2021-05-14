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Крупную атаку по объектам радикалов в Газе провел Израиль

14.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупную атаку по объектам радикалов в Газе провел Израиль

В ночь на пятницу ВВС Израиля при поддержке наземных подразделений, не заходивших на территорию сектора Газа, провели крупнейшую с начала текущего конфликта операцию против военных целей радикалов в палестинском анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг для иностранных журналистов официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса.

Конрикус рассказал, что ночью в течение 40 минут сразу 160 самолетов атаковали 150 целей.

Он также сообщил, что палестинские радикалы из сектора Газа, по подсчетам израильских военных, с 10 мая выпустили по Израилю более 1,8 тыс. ракет. 430 из них не перелетели через границу и упали на территории палестинского анклава.

На фоне обострения конфликта Израиль призывает в армию 9 тысяч резервистов. Удары по сектору Газа будут более массированными. Судя по всему, число жертв тоже вырастет. Пока сообщается о восьми погибших в Израиле и 115 в Газе. Среди них – десятки детей и женщин. На сотни пошёл счёт раненых. 

По территории еврейского государства из Газы за минувшую ночь было выпущено три волны ракет.

Мировое сообщество и общественные организации призывают стороны прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но призывы по перемирию пока не находят отклика. США напротив – поддерживают риторику Израиля и намерены обеспечивать военное превосходство этого участника конфликта. 

Напомним, с 10 мая палестинские радикалы в Газе и израильская армия не прекращают обмен ракетными ударами.

Фото: Pixabay.com


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В ночь на пятницу ВВС Израиля при поддержке наземных подразделений, не заходивших на территорию сектора Газа, провели крупнейшую с начала текущего конфликта...
 
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