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Лукашенко посетил фермерский рынок в деревне Валерьяново под Минском

14.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посетил фермерский рынок в деревне Валерьяново под Минском

Фермеры, вырастившие продукцию своими руками, должны иметь доступ на рынок, то есть возможность приходить и свободно торговать. Об этом заявил Президент – Александр Лукашенко посетил фермерский рынок под Минском.


Комплекс на 20 тысяч квадратных метров в деревне Валерьяново построен по поручению Главы государства на пустующих площадях. В ноябре прошлого года открылся первый этаж продовольственного рынка на 140 торговых мест. Фермерская и эко-продукция уже пользуется большим спросом у минчан, но Александр Лукашенко напомнил: задача, в первую очередь – поддержка тех, кто хотел бы продавать товар, выращенный на своих участках. 

Концепция фермерского рынка, доложили Президенту, сохраняется. Но есть  вопросы, требующие решения. Так, есть фермеры, которые хотят торговать только в выходные дни, ведь будни – это время работы на земле. А вот для  владельцев торгового объекта важно, чтобы площади были задействованы максимально в течение всей недели. Найти баланс между интересами фермеров и других участников торговли Александр Лукашенко поручил уже во время экскурсии по рынку. Глава государства пообщался не только с менеджерами, но и с торгующими здесь фермерами. Те не только предлагали Президенту дегустацию, но и с удовольствием делились рецептами уникальных продуктов.

Фото: БЕЛТА

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Фермеры, вырастившие продукцию своими руками, должны иметь доступ на рынок, то есть возможность приходить и свободно торговать. Об этом заявил Президент –...
 
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