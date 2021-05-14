Официально: возле Дома правосудия задержано 14 человек

Четырнадцать человек задержаны 14 мая возле Дома правосудия в столице, сообщает телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.





«Сегодня около 11 часов возле Дома правосудия сотрудниками милиции задержано 14 человек, которые не выполнили законные требования сотрудников милиции, — говорится в сообщении. — Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Указанные граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для разбирательства».

ГУВД Мингорисполкома предупредило «об административной и уголовной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий».

Утром 14 мая суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение «дела студентов», по которому проходит 12 человек. Все подсудимые признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года. Выездное заседание проходит в здании суда Октябрьского района Минска и Дома правосудия.

К зданию утром пришло много людей. Родственников (по два на каждого обвиняемого) пропустили в здание за несколько минут до начала процесса. В зал вошло около 25 человек, еще примерно 40 остались в коридоре. Вход осуществлялся через металлоискатели и после досмотра.

Никого из журналистов негосударственных СМИ, которые несколько раз обращались с просьбой дать им возможность выполнить свои профессиональные обязанности, в зал суда не пропустили.

В 10.44 (начало суда планировалось в 10.30) объявили, что свободных мест в зале нет. На улице перед зданием осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон призвал людей разойтись, а человек в штатском осуществлял видеосъемку собравшихся.

Среди задержанных возле здания суда — журналистка портала tut.by Любовь Касперович и экс-председатель Объединенной гражданской партии и представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько.

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