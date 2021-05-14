Суд по «делу студентов». Журналистов не пустили, пришедших поддержать задержали

Суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассматривать дело студентов, по которому проходит 12 человек. Все подсудимые признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными. Журналистов в зал заседания не пустили.





Выездное заседание проходит в Доме правосудия на улице Семашко — в помещениях суда Октябрьского района. Поддержать студентов пришло более 200 человек, их не пустили в здание суда.

«Кто вам разрешил фотографировать в административном здании? Нельзя! И желательно стереть то, что вы сняли», — сказал милиционер, стоящий на входе в коридор, ведущий к залу суда. Дальше — металлоискатели и досмотр каждого с выворачиванием сумок и карманов.

Первые слушатели пришли за два часа до начала. Близких родственников — по два на обвиняемого — начали пропускать за семь минут до запланированного начала суда.





— Вы близкий родственник?

— Да, мама Анастасии. Есть свидетельство о рождении. А это ее тетя, у нее нет никого.

— Тетя не близкий родственник, уходите!





— Я Оробейко, отец. Со мной моя мама. Женщина объясняла, что у ее сына инсульт, что она должна быть с ним на суде внука, что приехали из Бреста. После некоторого препирательства их пропустили.





Досмотр длился медленно, люди показывали документы, доказывали родство.

— Бабушки все назад. Бабушку пропускаем? — спрашивала охранница.

Пожилая женщина со слезами на глазах объясняла, что у ее внучки никого нет, что она там одна. Охранница ответила: «Девушки будут решать». И указала на помощницу председателя суда Советского района.





Время от времени журналисты обращались к ней с просьбой дать им возможность выполнить свои профессиональные обязанности, зайти в зал, чтобы хотя бы сфотографировать, не занимая мест, однако в зал суда никого из них не пропустили.

В результате в зал не попало около 30 человек из тех, что стояли в коридоре. Все вышли на улицу — у здания суда находилось около 200 молодых людей, которые пришли поддержать однокурсников и не смогли попасть в Дом правосудия.













Сотрудник МВД в мегафон просил людей на улице разойтись, многократно повторяя, что мест нет, что в зал никого не пустят. При этом за ним ходил человек в штатском и снимал молодежь на видеокамеру.





Студенты разошлись, но некоторые сделали это не так быстро, как требовала милиция. Начались задержания. Причем задерживали молодых людей не возле Дома правосудия, а возле забора 9-й клинической больницы, находящейся напротив суда.

«Мы увидели, — рассказала студентка МГЛУ, — что бусы остановились, оттуда вышли силовики и забрали несколько человек. Эти люди просто шли, ничего не делали противоправного. Я в шоке. Сначала не пустили в суд, потом еще хватают среди улицы».

Всего, по информации ГУВД , задержано 14 человек.





















Кого судят

Подсудимых обвиняют в сговоре, совершении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК РБ, максимальное наказание до трех лет лишения свободы). Все подсудимые были задержаны 12 ноября 2020 года, находятся под стражей.

Большинство обвиняемых, по информации Генеральной прокуратуры, молодые люди 1996—2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов.





На скамье подсудимых Кася Будько (на момент задержания студентка БГПУ), Анастасия Булыбенко (БНТУ), Виктория Гранковская (БНТУ), Татьяна Екельчик (БГУ), Мария Каленик (Академия искусств), Егор Канецкий (БГУ), Яна Оробейко (БГПУ), Ксения Сыромолот (БГУ), Глеб Фицнер (МГЛУ), Илья Трахтенберг (БГУ).

По делу также проходит член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси (КС), представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам — выпускница стомфака БГМУ. Она занималась оказанием помощи студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию.

«Мы проводим консультации и помощь по вопросам поступления в новые вузы, релокации и призыва в армию из-за отчисления», — цитировал Гебремариам телеграм-канал Тихановской 31 октября.

Еще одна подсудимая Ольга Филатченкова работала ассистентом на одной из кафедр Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). У нее двое детей, один несовершеннолетний. Женщина участвовала в записи видеоролика, в котором работники БГУИР осудили насилие в стране после выборов 2020 года.

Боялись отчисления, попали под уголовное преследование

Прокуратура сообщала, что «в ряде случаев Ф. координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. Заявленная при этом цель — «собрать больше людей и идти срывать занятия».

По версии прокуратуры, обвиняемые выработали план, который «должен был способствовать достижению противоправного результата, и приняли меры к его реализации».

По данным инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў», всего уголовные дела заведены в отношении не менее чем 40 студентов, кейсы 18 из которых являются непубличными. Известно только, что все молодые люди преследуются за участие в акциях протеста, которые с 1 сентября практически ежедневно проходили в вузах.

Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков.

В вузах дежурил ОМОН, студентов задерживали прямо в стенах и около университетов.

Одна из подсудимых студентка четвертого курса архитектурного факультета БНТУ сирота Виктория Гранковская собирала подписи под петицией к ректору университета, ее задержали возле университета, суд дал ей семь суток ареста. В вузе на Викторию написали докладную за пропуск пары и объявили выговор. Девушка очень боялась отчисления, говорила Naviny.by, обращаясь к руководству БНТУ:

«Я хорошо учусь, справляюсь с жизненными трудностями. У меня есть гражданская позиция, но я не собираюсь ее никому навязывать в университете. Я хочу учиться, дайте мне окончить БНТУ! Я не хочу эмигрировать, хочу жить в своей стране!».

Виктория попала под уголовное преследование.

Не менее сотни студентов разных вузов были отчислены после прямого поручения Александра Лукашенко.

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — заявил Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

Фото и видео Сергея Сацюка