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Капитана Дениса Урада на 18 лет отправили в колонию усиленного режима
Источник материала: Навiны
Верховный суд приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
«Приговором Верховного суда Республики Беларусь Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое наказание назначено на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса «с учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности».
Денис Урад лишен воинского звания «капитан».
Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.
Дениса Урада упоминали в фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Его, дежурного по посту спецсвязи Генштаба, авторы фильма обвинили в утечке секретной информации в телеграм-канал, который ранее был признан экстремистским.
Суд по делу Урада прошел в закрытом режиме.
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Верховный суд приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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