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Цифра дня. Сколько собрали для 16-летнего политзаключенного за сутки
14.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне семья Никиты Золотарева, который в феврале получил пять лет колонии строгого режима по «делу о массовых беспорядках» (в апреле суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе), обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи.
Фото Сильные новости
«Власть считает его опасным экстремистом. А я считаю, что мой сын — воин. И страдает за нас всех. Никита достойный гражданин Новой Беларуси», — опубликовала пост мама 16-летнего политзаключенного.
4805 евро
На оплату юристов и передачи
По данным на 13.10 14 мая такая сумма на
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Накануне семья Никиты Золотарева, который в феврале получил пять лет колонии строгого режима по «делу о массовых беспорядках» (в апреле суд отклонил апелляционную...
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