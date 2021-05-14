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Минчанину, который готовится к операции в РНПЦ онкологии, дали 15 «суток» за розовую тапку с белой полосой

14.05.2021 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин получил 15 сток ареста за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле.

Мужчину задержали вечером 12 мая в собственной квартире. На него составили два протокола за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле и за размещение бело-красно-белого флага с изображением герба «Погоня» на окне, сообщает ПЦ «Весна».

По его словам, белую полосу на розовую тапку он нанес «ради смеха», а затем приклеил к своему автомобилю, «чтобы не ударяться ногой».

БЧБ-флаг с окна он снял уже давно и перевесил его на стену квартиры, так что на окне в момент задержания ничего не висело.

Мужчина просил судью не наказывать его сутками, так как проходит курс подготовки к операции в РНПЦ онкологии, но в суде посчитали, что вина полностью доказана и дали 15 суток ареста.
 
 
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Минчанин получил 15 сток ареста за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле.
 
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