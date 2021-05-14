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Минчанину, который готовится к операции в РНПЦ онкологии, дали 15 «суток» за розовую тапку с белой полосой
Источник материала: Партизан
Минчанин получил 15 сток ареста за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле.
Мужчину задержали вечером 12 мая в собственной квартире. На него составили два протокола за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле и за размещение бело-красно-белого флага с изображением герба «Погоня» на окне,
По его словам, белую полосу на розовую тапку он нанес «ради смеха», а затем приклеил к своему автомобилю, «чтобы не ударяться ногой».
БЧБ-флаг с окна он снял уже давно и перевесил его на стену квартиры, так что на окне в момент задержания ничего не висело.
Мужчина просил судью не наказывать его сутками, так как проходит курс подготовки к операции в РНПЦ онкологии, но в суде посчитали, что вина полностью доказана и дали 15 суток ареста.
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Минчанину, который готовится к операции в РНПЦ онкологии, дали 15 «суток» за розовую тапку с белой полосой
Минчанин получил 15 сток ареста за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле.
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