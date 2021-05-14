Турецкие СМИ: Финал Лиги чемпионов в 2023 перенесут из Мюнхена в Стамбул













Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.





Сообщается, что Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году в честь 100-летия Турецкой Республики. По данным издания, это уже согласовали УЕФА и Федерация футбола Турции.





Кроме того, Стамбул после переноса финала 2021 года в Порту также примет Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.





Ожидается, что решение о проведении двух крупных мероприятий в Стамбуле объявят после ближайшего заседания Совета директоров УЕФА.





Напомним, накануне УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити" в Порту. Решение связано с тем, что правительство Британии включило Турцию в "красный" список туристических направлений из-за ситуации с COVID-19. Таким образом, переносом матча в Порту УЕФА обеспечил присутствие английских болельщиков на матче.







