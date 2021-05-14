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Запрет на издание декретов и присяга депутатов: что хотят поменять в Конституции?
Источник материала: Партизан
Конституционная комиссия предложила ограничить законодательную функцию президента Беларуси, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона.
Кроме этого, предлагается ввести запрет на совмещение должностей депутата нижней палаты парламента Беларуси и члена правительства и закрепить это в Конституции.
Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.
Присяга депутата
В конституции также может появиться норма о принесении присяги депутатами.
"Исходя из общепризнанной практики закрепления в конституциях зарубежных стран принесения парламентариями присяги перед народом, высокого статуса парламентария, предлагается дополнить конституцию положением о принесении депутатами Палаты представителей, членами Совета республики Национального собрания Республики Беларусь присяги на верность народу с изложением текста присяги", - заявил глава Конституционного суда Петр Миклашевич.
Он предложил исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона - в целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается.
Кроме того, Миклашевич считает необходимым исключить издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона.
Что с бюджетом
Миклашевич также озвучил предложения по процедуре принятия проектов законов о бюджете.
Для более полного закрепления на конституционном уровне одной из важнейших функций парламента - принятия и изменения бюджетов, он предложил включить в статью 97 Конституции следующее: "Палата представителей принимает законы о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении. Проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год вносится в Палату представителей правительством по согласованию с президентом не позднее 60 дней до начала финансового года".
Как рассказал
Право толкования Конституции у нижней палаты Пар ме а предлагается передать Конституционному Суду.
Воскресенский пояснил, что эти нормы поддержало большинство членов Конституционной комиссии, однако финальная версия Основного закона будет представлена не позднее августа 2021 года.
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Конституционная комиссия предложила ограничить законодательную функцию президента Беларуси, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона.
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