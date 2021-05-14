Запрет на издание декретов и присяга депутатов: что хотят поменять в Конституции?

Кроме этого, предлагается ввести запрет на совмещение должностей депутата нижней палаты парламента Беларуси и члена правительства и закрепить это в Конституции.





Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.





Присяга депутата

В конституции также может появиться норма о принесении присяги депутатами.





"Исходя из общепризнанной практики закрепления в конституциях зарубежных стран принесения парламентариями присяги перед народом, высокого статуса парламентария, предлагается дополнить конституцию положением о принесении депутатами Палаты представителей, членами Совета республики Национального собрания Республики Беларусь присяги на верность народу с изложением текста присяги", - заявил глава Конституционного суда Петр Миклашевич.





Он предложил исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона - в целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается.





Кроме того, Миклашевич считает необходимым исключить издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона.





Что с бюджетом

Миклашевич также озвучил предложения по процедуре принятия проектов законов о бюджете.





Для более полного закрепления на конституционном уровне одной из важнейших функций парламента - принятия и изменения бюджетов, он предложил включить в статью 97 Конституции следующее: "Палата представителей принимает законы о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении. Проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год вносится в Палату представителей правительством по согласованию с президентом не позднее 60 дней до начала финансового года".





Sputnik политолог Юрий Воскресенский, также предлагается увеличить минимальный возраст для избрания в нижнюю палату Парламента - с 21 до 25 лет. Стаж проживания в конкретной местности страны для избрания членом Совета Республики также увеличить до 10 лет (ранее было пять). Как рассказалполитолог Юрий Воскресенский, также предлагается увеличить минимальный возраст для избрания в нижнюю палату Парламента - с 21 до 25 лет. Стаж проживания в конкретной местности страны для избрания членом Совета Республики также увеличить до 10 лет (ранее было пять).





Право толкования Конституции у нижней палаты Пар ме а предлагается передать Конституционному Суду.





Воскресенский пояснил, что эти нормы поддержало большинство членов Конституционной комиссии, однако финальная версия Основного закона будет представлена не позднее августа 2021 года.



