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Запрет на издание декретов и присяга депутатов: что хотят поменять в Конституции?

14.05.2021 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конституционная комиссия предложила ограничить законодательную функцию президента Беларуси, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона.

Запрет на издание декретов и присяга депутатов: что хотят поменять в Конституции?
Кроме этого, предлагается ввести запрет на совмещение должностей депутата нижней палаты парламента Беларуси и члена правительства и закрепить это в Конституции.

Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.

Присяга депутата

В конституции также может появиться норма о принесении присяги депутатами.

"Исходя из общепризнанной практики закрепления в конституциях зарубежных стран принесения парламентариями присяги перед народом, высокого статуса парламентария, предлагается дополнить конституцию положением о принесении депутатами Палаты представителей, членами Совета республики Национального собрания Республики Беларусь присяги на верность народу с изложением текста присяги", - заявил глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

Он предложил исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона - в целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается.

Кроме того, Миклашевич считает необходимым исключить издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона.

Что с бюджетом

Миклашевич также озвучил предложения по процедуре принятия проектов законов о бюджете.

Для более полного закрепления на конституционном уровне одной из важнейших функций парламента - принятия и изменения бюджетов, он предложил включить в статью 97 Конституции следующее: "Палата представителей принимает законы о республиканском бюджете и об утверждении отчета о его исполнении. Проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год вносится в Палату представителей правительством по согласованию с президентом не позднее 60 дней до начала финансового года".

Как рассказал Sputnik политолог Юрий Воскресенский, также предлагается увеличить минимальный возраст для избрания в нижнюю палату Парламента - с 21 до 25 лет. Стаж проживания в конкретной местности страны для избрания членом Совета Республики также увеличить до 10 лет (ранее было пять).

Право толкования Конституции у нижней палаты Пар ме а предлагается передать Конституционному Суду.

Воскресенский пояснил, что эти нормы поддержало большинство членов Конституционной комиссии, однако финальная версия Основного закона будет представлена не позднее августа 2021 года.
 
 
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Конституционная комиссия предложила ограничить законодательную функцию президента Беларуси, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона.
 
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