Главное в пятницу. ОМОН задерживает студентов, военного приговорили к 18 годам усиленного режима

Источник материала: Onliner

В Беларуси сейчас сложно представить день без задержаний, «протестных» судов и жизни в двух информационных реальностях. Эта пятница не становится исключением: у Дома правосудия задержали 14 человек, которые пришли поддержать обвиняемых по уголовному «делу студентов», судят задержанную вчера журналистку Татьяну Капитонову, а в это время в Конституционном суде предложили ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов. Об этом и не только — в свежей хронике.

Суд над студентами и задержания у Дома правосудия

Сегодня проходит первое заседание по «делу студентов». Возле здания Дома правосудия, где решается ближайшая судьба 12 обвиняемых, собрались десятки человек, чтобы поддержать студентов. После начала заседания у здания появились сотрудники милиции и предупредили собравшихся, чтобы те расходились: мол, мест в зале больше нет. В итоге у Дома правосудия ОМОН задержал 14 человек, среди которых оказались политик Анатолий Лебедько и журналистка Tut.by Любовь Касперович. Все задержанные сейчас находятся в столичных РУВД.

Тем временем на судебном заседании начали зачитывать обвинение по «делу студентов» — их обвиняют в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (по ч. 1 ст. 342 УК).

Начался суд по делу журналистки Татьяны Капитоновой

Тем временем в суде Советского района Минска проходит заседание по административному делу в отношении журналистки Татьяны Капитоновой. Напомним, вчера стало известно о ее задержании , когда Татьяна вела съемку в коворкинге Startup Family на конференции EMERGE — туда за ней и пришла милиция.

«Таццяну вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Пакуль незразумела, якой менавіта», — пишет БАЖ. Известно, что Капитонова проходит по ч. 1 ст. 24.23 КоАП.

Конституционный суд предлагает ограничить функцию президента

В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов. Об этом сказал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Это инициируется «в целях более полной реализации парламентом законодательной функции», уточнил он.

18 лет колонии усиленного режима за отправленное в телеграм-канал фото. Виновен в госизмене

Верховный суд приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам колонии усиленного режима с лишением воинского звания капитан. Его признали виновным в государственной измене. Дело проходило в закрытом режиме, приговор вступил в силу. Обжалованию, опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.





Ч. 2 ст. 356 УК — это измена государству, совершенная должностным лицом, занимающим ответственное положение, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Эта часть статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом или без.

Верховный суд оставил без изменений приговор другу погибшего Геннадия Шутова

В Верховном суде прошло рассмотрение апелляции по делу Александр Кордюкова, признанного виновным в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности; сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия.





На основании ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 363 УК суд первой инстанции назначил ему 10 лет колонии усиленного режима. Этим же приговором умерший Геннадий Шутов признан виновным в сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 УК.

(будет дополнено)