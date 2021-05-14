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MG возвращает на рынок линейку XPower

14.05.2021 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поклонники британского бренда MG должны помнить культовую серию «заряженных» моделей с обозначением XPower. В начале 2000-х компания выпустила на рынок несколько десятков сногсшибательных спорткаров MG XPower SV, за которыми сегодня охотятся энтузиасты. В наши дни MG уже «не торт», но серия XPower не забыта.

MG возвращает на рынок линейку XPower

Седан MG6, который в прошлом году примерил «спортивный костюм», получил на днях модификацию XPower. Машину называют «первым серийным MG с непревзойденной эстетикой гонок». Если закрыть логотип, спереди можно подумать, что это какой-нибудь Mercedes-AMG CLA45. Автомобиль выглядит очень грозно за счет аэродинамического обвеса. Дизайнеры доработали бамперы, «юбки» и добавили в пакет большой спойлер.

MG возвращает на рынок линейку XPower

У этого MG6 расширенные колесные арки, полноценный диффузор и спортивный выхлоп. В салоне — спортивные кресла, темные материалы отделки, множество зеленых акцентов под цвет кузова. К сожалению, о самом интересном, то есть о силовой установке, производитель умолчал, пообещав лишь, что это будет «зверь». Ждем официальных подробностей.

MG возвращает на рынок линейку XPower
MG возвращает на рынок линейку XPower
MG возвращает на рынок линейку XPower
MG ZT I 190, 2002 г.в., 218 000 км
синий, седан, бензин 2.5 л, механическая, передний привод
9118 р.
3600$ / 2978€
MG 350 I, 2012 г.в., 150 000 км
белый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
16 463 р.
6500$ / 5377€
MG 3 II XrossVTI, 2013 г.в., 150 000 км
серый, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
16 463 р.
6500$ / 5377€
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Поклонники британского бренда MG должны помнить культовую серию «заряженных» моделей с обозначением XPower. В начале 2000-х компания выпустила на рынок несколько...
 
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