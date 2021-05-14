MG возвращает на рынок линейку XPower

Источник материала: Onliner

Поклонники британского бренда MG должны помнить культовую серию «заряженных» моделей с обозначением XPower. В начале 2000-х компания выпустила на рынок несколько десятков сногсшибательных спорткаров MG XPower SV, за которыми сегодня охотятся энтузиасты. В наши дни MG уже «не торт», но серия XPower не забыта.





Седан MG6, который в прошлом году примерил «спортивный костюм», получил на днях модификацию XPower. Машину называют «первым серийным MG с непревзойденной эстетикой гонок». Если закрыть логотип, спереди можно подумать, что это какой-нибудь Mercedes-AMG CLA45. Автомобиль выглядит очень грозно за счет аэродинамического обвеса. Дизайнеры доработали бамперы, «юбки» и добавили в пакет большой спойлер.





У этого MG6 расширенные колесные арки, полноценный диффузор и спортивный выхлоп. В салоне — спортивные кресла, темные материалы отделки, множество зеленых акцентов под цвет кузова. К сожалению, о самом интересном, то есть о силовой установке, производитель умолчал, пообещав лишь, что это будет «зверь». Ждем официальных подробностей.











