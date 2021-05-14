|
MG возвращает на рынок линейку XPower
Источник материала: Onliner
Поклонники британского бренда MG должны помнить культовую серию «заряженных» моделей с обозначением XPower. В начале 2000-х компания выпустила на рынок несколько десятков сногсшибательных спорткаров MG XPower SV, за которыми сегодня охотятся энтузиасты. В наши дни MG уже «не торт», но серия XPower не забыта.
Седан MG6, который в прошлом году примерил «спортивный костюм», получил на днях модификацию XPower. Машину называют «первым серийным MG с непревзойденной эстетикой гонок». Если закрыть логотип, спереди можно подумать, что это какой-нибудь Mercedes-AMG CLA45. Автомобиль выглядит очень грозно за счет аэродинамического обвеса. Дизайнеры доработали бамперы, «юбки» и добавили в пакет большой спойлер.
У этого MG6 расширенные колесные арки, полноценный диффузор и спортивный выхлоп. В салоне — спортивные кресла, темные материалы отделки, множество зеленых акцентов под цвет кузова. К сожалению, о самом интересном, то есть о силовой установке, производитель умолчал, пообещав лишь, что это будет «зверь». Ждем официальных подробностей.
синий, седан, бензин 2.5 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
серый, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поклонники британского бренда MG должны помнить культовую серию «заряженных» моделей с обозначением XPower. В начале 2000-х компания выпустила на рынок несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)